Kahn befeuert eine notwendige Debatte

Dass sich die Bundesliga mit Play-offs beschäftigt, ist die richtige Antwort auf die Langeweile an der Tabellenspitze. Eine kommentierende Analyse von kicker-Chefreporter Karlheinz Wild.

Schon als Torwart hat Oliver Kahn (52) den Wettkampf geliebt, das Duell. Aus dieser intensiven Einstellung zum Fußballspiel bezog er seinen letzten Antrieb, seinen Ehrgeiz; so puschte er sich jahrelang in die Weltklasse. Berühmt, längst fest eingetragen in die Zitatensammlung des Fußballs und heute im täglichen Sprachgebrauch gängig sind seine Worte, die er an jenem 19. Mai 2001 über das Hamburger Stadion hinweg brüllte: "Weiter! Weiter! Immer weiter!"

Der HSV-Spieler Sergej Barbarez hatte an jenem 34. Spieltag der Saison 2000/01 soeben, Sekunden vor dem Abpfiff, die 1:0-Führung erzielt. Dem FC Schalke 04 schienen nun die Meisterehren sicher, als Bayern-Verteidiger Patrik Andersson in der Nachspielzeit einen Freistoß durch die Hamburger Abwehrbeine ins Netz zimmerte.

Was für ein Finale! Was für eine Dramatik! Was für ein Fotofinish!

Bayern wird seit 2013 Meister - im Schnitt mit 14 Zählern Vorsprung

Es war eine Zeit, als der Wettlauf um die deutsche Meisterschaft noch fesselte, bannte. Diese Zeiten sind längst vorbei. Seit 2012/13 heißt der Bundesliga-Primus FC Bayern München, damals gewann der Rekordmeister das Triple und die Schale mit dem Rekord-Vorsprung von 25 Punkten. Neunmal sicherten sich die Münchner diesen deutschen Titel seither in Serie, im Schnitt mit 14 Zählern im Plus gegenüber dem Zweiten. Lediglich einmal war es knapp, 2018/19, als den FCB und den BVB aus Dortmund nur zwei Pünktchen trennten.

Und in dieser Saison? Nach 21 Runden haben die Bayern neun Zähler und 29 Tore mehr auf ihrer Habenseite als die Dortmunder auf Rang 2. Wann darf Fußball-Deutschland den Bayern zum Jubiläum, der zehnten deutschen Meisterschaft hintereinander, gratulieren? Am 30. Spieltag? Am 31.? Schon viel früher? Eigentlich schon jetzt? Welch gewaltige Distanz zwischen München und dem abgehängten Rest wird die Abschlusstabelle dieses Mal ausweisen?

Umfrage: Sollen Play-offs über die Meisterschaft entscheiden?

Die verbleibende Bundesliga-Saison 2021/22 muss ihre Spannung also - wie längst gewohnt - aus den Entscheidungen unterhalb der Meisterschaft beziehen. Wer erreicht die Champions League, die Europa League? Wer behauptet sich im Abstiegskampf? Auch diese Fragen steigern die Attraktivität der Liga, gewiss. Aber will sich die Bundesliga auch in den kommenden Jahren weiterhin damit trösten, dass es lediglich um die Plätze hinter Bayern München geht?

Die nun eröffnete Diskussion ist die richtige Antwort auf die Langeweile

Das nun eröffnete Thema über Play-offs zur Ermittlung des Meisters ist die richtige Antwort auf die Langeweile an der Bundesliga-Spitze. Es ehrt Oliver Kahn, dass er es als Vorstandsvorsitzender des Abo-Meisters aus München "spannend" findet, "über neue Modelle wie Play-offs für die Bundesliga nachzudenken", und solche Ideen nicht kategorisch ablehnt, obwohl er selbstverständlich weiß, dass damit die Dominanz seiner Bayern eher gefährdet ist als im bisherigen Format. "Wir beim FC Bayern", sagt Kahn, "sind für neue Ideen immer offen."

In aller Ruhe und Sachlichkeit müssen nun die Argumente ausgetauscht werden. Aspekte sind da die hiesige Kultur und Tradition, die Gerechtigkeit und Sinnhaftigkeit von K.-o.-Spielen nach 34 Spieltagen sowie deren Konsequenzen für den gesamten Betrieb (etwa Zusatzeinnahmen). "Ein Modus in der Bundesliga mit Halbfinals und Finale würde Spannung für die Fans bedeuten", meint Kahn zu Recht. Er nennt damit nur eine Variante nach den 34 Bundesliga-Spieltagen. Es wird einige weitere geben.

Der CEO des FCB verweist zu Recht auf die Champions League, die nach dann gut drei Jahrzehnten von 2024 an mit einem veränderten Modell, "von dem wir uns viel versprechen", ausgespielt wird. Über diese Reform und mehr Spiele soll, klar, mehr Geld generiert, aber auch die sportliche Vorhersehbarkeit der Gruppenphase und der Achtelfinals in der kontinentalen Premiumliga verringert werden.

Die DFL will nun, wie sie dem kicker mitteilte, "diesen Diskussionsprozess mit offenem Ausgang sorgfältig vorbereiten und in den kommenden Monaten mit den Klubs führen". Das Pro und Contra muss nun rundum unaufgeregt verhandelt werden.

Es ist eine dringend notwendige Debatte. Der längst erloschene Wettkampf an der Bundesliga-Spitze muss neu befeuert werden.

