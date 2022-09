Kämpferischer Reis: "Ich hab Bock, durch dieses Tal zu gehen"

Erst drei geschossene Tore, 15 Gegentreffer, null Punkte: Das verflixte zweite Bundesliga-Jahr läuft bis dato schlecht für den VfL Bochum. Nun wartet das Ruhrpott-Gastspiel bei Rückkehrer Schalke 04 - und Trainer Thomas Reis weiß, auf was es bei diesem Match ankommt.

Fünf Spieltage sind bereits ins Land gezogen - und im Vergleich zur erfolgreichen letzten Saison, als dem damaligen Aufsteiger aus Bochum der Klassenerhalt letztlich souverän mit 42 Punkten gelungen ist, fehlt noch ein ganzes Stück Ertrag. Ein klarer Fehlstart also. Doch Trainer Thomas Reis weiß, dass der Blick auf die nackten Zahlen nicht alles verrät und schnell alles gerichtet werden kann.

Seine Mannschaft habe schließlich Qualitäten, "auch wenn die Effizienz bislang nicht da ist". Und das müsse jedem immer wieder klar werden, denn: "Wenn du immer Gas gibst, dann wirst du definitiv irgendwann belohnt. Und am Samstag wäre sicher ein sehr guter Zeitpunkt dafür." Zumal Gegner S04 selbst noch keinen Sieg hat und nur drei Punkte vor dem VfL steht: "Es ist die Möglichkeit, mit einem Spiel gleichzuziehen. Das muss in die Köpfe rein - und wir haben die Möglichkeit dazu. Wir haben 90 Minuten und vielleicht sogar etwas länger Zeit, um mit den Schalkern gleichzuziehen. Ich bin gut gestimmt und voller Vorfreude, die Jungs haben die Aufgabe voll im Blick."

Reis ist "ja nicht für alles verantwortlich"

Reis, seit fast drei Jahren nun im Amt und nach Bundesliga-Aufstieg sowie Klassenerhalt erstmals in einem richtigen Tal unterwegs, malt also nicht schwarz. Auch aus dem jüngsten Aufreger rund um den Trainings-Clinch mit Ausraster von Torwart Manuel Riemann zieht der Trainer das Positive: "Die Trainingswoche war sehr gut. Die Ausdrucksweise hätte man sicher anders wählen müssen, das ist klar. Doch als Trainer ist einem das lieber, wenn die Mannschaft lebt und nicht mit hängenden Köpfen rumläuft. Und die Mannschaft lebt definitiv. Ich find's gut, dass die Truppe Emotionen zeigt. Und ich selbst bin ja nicht für alles verantwortlich, um alles zu schlichten. Ich bin ja nicht angegriffen worden." Das Team habe das untereinander geklärt, geschlichtet und gemeinsam den Blick nach vorn gerichtet.

kicker News vom 8.9.2022, 10:00 Uhr Marco Rose wird neuer Trainer bei RB Leipzig, Freiburg startet in Europa-League, Frances Tiafoe steht bei US-Open im Halbfinale, Deutsche Basketballer gewinnen gegen Ungarn kicker News vom 7.9.2022, 23:00 Uhr 07.09.2022 kicker News vom 7.9.2022, 18:00 Uhr 07.09.2022 kicker News vom 7.9.2022, 11:00 Uhr 07.09.2022 kicker News vom 6.9.2022, 23:30 Uhr 06.09.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts Google TuneIn weitere Podcasts

"Manuel Riemann oder auch Gerrit Holtmann können es nicht allein schaffen, wie man da ja im Training gesehen hat. Das geht nur als Gemeinschaft", so Reis weiter. "Und daran arbeiten wir alle zusammen, dass die Ergebnisse bald reinkommen." Und es sei ja auch nicht alles schlecht, der Coach habe einige gute Spiele in dieser Saison schon gesehen - "nur eben noch mit schlechten Ergebnissen".

"Eine große, große Sehnsucht nach Punkten"

Aufgeben kommt ohnehin nicht für den 48-jährigen Ex-Profi (zwischen 1995 bis 2003 beim VfL aktiv) infrage: "Ich hab auf jeden Fall Bock, auch durch dieses Tal zu gehen. Es gibt nun mal auch regnerische Zeiten, das gehört einfach dazu."

Man sei darüber hinaus "ja auch nur Mensch" - und natürlich sei es nicht schön gewesen, was in den letzten Wochen und Tagen passiert ist. Sportlich wie rund ums Team. Aber: "Ich verspüre keinen Druck, denn wir tauschen uns untereinander immer aus und ziehen zusammen an einem Strang. Auch mit den Fans. Mein Name spielt am Ende da aber keine Rolle, es geht um den Verein - und da haben alle Bock drauf." Erst recht auf so ein Ruhrpott-Duell wie das jetzige in Gelsenkirchen am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker): "Im Moment fehlen uns die Punkte, das ist uns allen bewusst. Es wird aber dennoch auf jeden Fall ein tolles Derby, beide Vereine haben da lang darauf gewartet, mal wieder gegeneinander zu spielen."

Die Situation ist jedem bekannt: Wir haben keine Punkte und es gibt Nebengeräusche. Der neue Sportvorstand Patrick Fabian

Und auch der neue Sportvorstand Patrick Fabian ordnet das Ganze nüchtern ein, ohne etwa Coach Reis auf den Pranger zu stellen: "Die Situation ist jedem bekannt: Wir haben keine Punkte und es gibt Nebengeräusche. Ich hätte mir natürlich einen anderen Start gewünscht, als in solch einer Situation zu übernehmen. Doch die Situation ist so, wie sie ist. Es gilt, die Nebengeräusche runterzudrehen - und wir haben eine große, große Sehnsucht nach Punkten. Am besten schon in dreifacher Form auf Schalke am Samstag. Es sind alle gefragt, dass wir da als Gruppe wieder rauskommen."

Etwa auch Danilo Soares? "Es sieht Stand jetzt so aus, als würde er wieder im Kader stehen", so Reis. "Ob es dann zu mehr reicht, wird man sehen. Er hat ja auch die gesamte Vorbereitung verpasst, hat sich aber über einen längeren Zeitpunkt wieder rangekämpft. Ich bin auf jeden Fall froh, dass er das Training wieder voll absolviert hat. Ich traue ihm da schon zu, dass er mehr als zehn Minuten spielen kann."

Zum Thema: Bochums Situation vor dem brisanten Derby auf Schalke - Thomas Reis auf der Kippe