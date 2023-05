Kämpferischer Hradecky glaubt, "dass wir diese Mannschaft zuhause schlagen können"

Bayer Leverkusen hat nach der knappen Niederlage in Rom die Hoffnung auf einen Finaleinzug in der Europa League nicht aufgegeben. Zwei Gründe sprechen aus Sicht der Werkself für ein Weiterkommen.

Lukas Hradecky gibt sich nach dem 0:1 in Rom kämpferisch. IMAGO/Gruppo LiveMedia

Dass sich die Roma, trainiert von José Mourinho, besonders vor dem eigenen Tor wohlfühlt und große Freude daran findet, beherzt zu verteidigen, hat sich auch nach Leverkusen herumgesprochen. Es war also klar für Xabi Alonso und seine Mannschaft, dass man im Halbfinal-Hinspiel am Donnerstagabend Lösungen finden musste, um das rot-gelbe Bollwerk zu knacken. Und das gelang überraschend schnell, bereits nach sechs Minuten konnte man im Stadio Olimpico zwei Großchancen verbuchen. Weil Robert Andrich und Florian Wirtz diese aber nicht zu nutzen wussten, wurde der muntere Beginn nicht belohnt. Was sich rächen sollte.

Im weiteren Verlauf stand die Defensive der AS Rom gewohnt sicher, der Werkself gelang bis tief in die Schlussphase kein weiterer gefährlicher Abschluss. Weil zuvor bereits Eigengewächs Edoardo Bove für die Gastgeber traf, durften die Giallorossi einen knappen Heimsieg im Hinspiel des Europa-League-Halbfinals bejubeln. "Das Tor müssen wir nicht kriegen", fand Jonathan Tah, dessen Defensivverbund abgesehen von der Situation rund um das Roma-Tor ebenfalls sicher stand, nach dem Spiel bei RTL. "Wir verlassen unsere Positionen, wollen zu wild auf den Ball. Wir hätten in dem Moment verzögern müssen. Aber wir haben noch ein Rückspiel und darauf freuen wir uns."

Zwei Dinge machen Bayer Hoffnung

Für Vorfreude sorgen aus Sicht der Mannschaft zwei Gründe. Zum einen sei laut Wirtz "so ein 0:1 auch keine unlösbare Aufgabe für das Rückspiel" und zum anderen "haben wir gespürt, dass wir diese Mannschaft zuhause schlagen können", war sich Lukas Hradecky sicher. Der Torwart, der die wenigen guten Möglichkeiten der Roma zu parieren wusste, durfte einen guten Leverkusener Auftritt beobachten, monierte aber, dass man sich besonders nach Wiederanpfiff zu wenige Möglichkeiten erspielte. "Wir haben gemerkt, auf welchem Niveau wir spielen können, welchen Druck wir ausüben können", fand Tah, der seinem Torwart beipflichtete: "Wir müssen höheres Risiko gehen."

Frust ob der knappen Niederlage, das war der Eindruck nach dem Spiel, wird in Leverkusen jedenfalls nicht aufkommen. "Wir halten den Kopf oben. Wir wissen, dass es nicht zu Ende ist", meinte Wirtz und gab sich kampfbereit vor dem Rückspiel am kommenden Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker): "Wir sind besser vorbereitet und werden alles auf den Platz bringen." Das versicherte auch Xabi Alonso: "Es gibt noch das andere Spiel nächste Woche. Sie haben jetzt zwar einen Vorteil, aber wir werden üben, besser anzugreifen in diesen Situationen."