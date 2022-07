Kämpferherz Grupper holt erstes Gold - Megos meldet sich mit Bronze zurück

Bronze, Silber, Gold - der US-Amerikaner Jesse Grupper hat sich Schritt für nach vorne gearbeitet und in Briancon seinen ersten Lead-Weltcup gewonnen. Auch DAV-Athlet Alex Megos kletterte aufs Podium.

In Innsbruck tauchte Grupper aus dem Nichts auf der Weltcup-Bühne auf und holte völlig überraschend die Bronze-Medaille im Lead-Wettbewerb. Überraschend deshalb, weil sich der 25-Jährige bis zum April eine fast zweijährige Wettkampfpause gönnte. Grupper erklärte dies in Briancon mit der "Covid-Pandemie und einer etwas veränderten Fokussierung". Seine Rückkehr geriet triumphal.

Es war einer der schlechtesten Kletter-Auftritte meines Lebens.

In Villars holte er Silber und nun das ersehnte Gold. "Es war einer der schlechtesten Kletter-Auftritte meines Lebens", sagte Grupper im Sieger-Interview mit Eurosport, doch abermals konnte er sich auf sein Kämpferherz verlassen. Im unteren Abschnitt der Route hatte er leichte Probleme, im mittleren Bereich wählte er eine Griff-Abfolge, die er unter den neun Finalisten exklusiv hatte und die eigentlich zum Scheitern verurteilt war - doch er biss sich durch.

Reichlich abgekämpft kam er schließlich zum neuralgischen Griff mit der Nummer 35+, der über die Medaillen entscheiden würde - und auch diesen packte er so fest, dass er letztlich als einziger diese Stelle überkletterte und erst mit der Wertung 37 aus der Wand flog. Die Menge tobte und als er deutlich länger als üblich am Seil hängend ins Publikum winken durfte, dämmerte ihm, dass er ganz oben auf dem Treppchen angekommen war.

Megos: Starke Antwort nach Disqualifikation in Chamonix

Das Podium in Briancon: Taisei Homma, Jesse Grupper und Alex Megos.

Platz zwei sicherte sich der Japaner Taisei Homma, der nach seinem Sieg in Villars nun zwei Silbermedaillen in Serie einheimsen konnte. Und Dritter wurde der Erlanger Alex Megos, der nach Innsbruck in seinem zweiten Lead-Finale in dieser Saison eine Medaille um den Hals gehängt bekam. Nach der frustrierenden Halbfinal-Disqualifikation in Chamonix, als er beim Einhängen des Seils wohl zu sehr den Karabiner anfasste, eine starke Antwort des 28-jährigen Olympia-Teilnehmers.

Flohé muss erneut mit Platz vier leben

Abgerundet wurde das überzeugende Abschneiden des DAV durch Yannick Flohé, der ebenfalls das Finale erreichte, ebenfalls bis zu Griff 35+ gelangte, aber aufgrund der schlechteren Halbfinal-Platzierung den vierten Platz ergatterte. Der 22-Jährige Essener erreichte zwar bisher alle vier Finalrunden bei den bisherigen Lead-Weltcups in dieser Saison, doch am erhofften Podium schrammte er mit seinem zweiten vierten Platz abermals knapp vorbei.

Sebastian Halenke aus Lahr wurde Zwölfter, womit der 27-Jährige sein bisher bestes Lead-Ergebnis in dieser Saison einfuhr. Philipp Martin (Kaufbeuren) landete auf Rang 60, Christoph Schweiger (Ingolstadt) wurde 68. und Max Kleesattel (Schwäbisch Gmünd) beendete den Wettkampf in Briancon auf Rang 75.