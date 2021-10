"Kämpfen. Siegen. Leben." Wie Russ den Krebs besiegte und zum Pokalheld wurde

Rund ein Jahr nach dem Karriereende stellte Marco Russ am Mittwoch in Frankfurt seine Biografie "Kämpfen. Siegen. Leben. Ein Leben für den Fußball und gegen den Krebs" vor. Neben emotionalen Ausnahmemomenten wie dem "Abstieg des Randalemeisters" oder dem Pokalsieg 2018 erzählt der frühere Verteidiger auch, wie er den 2016 diagnostizierten Krebs besiegte.

"Der 28. Februar 2017. 285 Tage nach der Diagnose. 90. Minute im Viertelfinale des DFB-Pokals. Gegen Arminia Bielefeld führen wir mit 1:0. 39.000 Fans sind im Stadion und schreien meinen Namen: "RUSS! RUSS! RUSS!" Wie sehr habe ich diesen Augenblick herbeigesehnt. 285 Tage. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Und wie sie manchmal tatsächlich alle Wunden wieder heil werden lässt. Ich schaue mich um. Versuche zu verstehen, was hier gerade abgeht. "RUSS! RUSS! RUSS!" Die vielen tausend Stimmen fühlen sich an wie die feste Umarmung der Kurve. Sie sagt mir, dass ich noch am Leben bin. Auf meiner Brust, direkt über meinem Herzen, spüre ich den Adler, der auf unser Trikot gestickt ist. Er war schon Zeuge so vieler Abenteuer und Dramen. Das Leder meiner Schuhe schmiegt sich eng an meine Füße. Die Stollen versinken in dem Quadratmeter Rasen, der heute meine Eingangspforte ist. Dorthin, wo ich hingehöre. Und wo ich so lange nicht sein durfte."

So beginnt der Prolog - und liefert einen Vorgeschmack auf das, was den Leser in den folgenden 17 Kapiteln erwartet. Eigentlich hatte Marco Russ nie vor, unter die Autoren zu gehen. So erzählt er es bei der Buchvorstellung. Ein Freund brachte ihn auf die Idee, doch zunächst überwogen die Zweifel: "Ich dachte: Nach 25 Seiten ist mein Buch vorbei und alle denken sich: 'Okay, was ist denn das jetzt?'" Längst ist die Skepsis gewichen. Sein Ghostwriter, der Journalist und Autor Alex Raack, löcherte ihn monatelang mit Fragen. "Es stecken viele Botschaften in dem Buch. Ich war 17 Jahre Profi, da kam einiges zusammen. Es ist echt ein cooles Buch geworden. Für die Eintracht-Fans, die meinen ganzen Weg begleitet haben. Aber auch für Leute, die Erfahrungen mit Krebs haben. Ich zeige, wie ich damit umgegangen bin und den Krebs überwunden habe. Wie ich mich mental vorbereitet und gefühlt habe."

Was sagen wir denn den Kindern? Wie soll es denn weitergehen, wenn du nicht mehr da bist? Russ' Ex-Frau Janina

Der 18. Mai 2016 stellte das Leben von Marco Russ von einen auf den anderen Augenblick auf den Kopf. Bei Dopingkontrollen wurde ein deutlich erhöhter Beta-HCG-Wert festgestellt, die NADA war alarmiert und verdächtigte Russ des Dopings. Die Staatsanwaltschaft ordnete sogar an, seinen Spind und seine Wohnung zu durchsuchen. Ein Albtraum im Albtraum. Bei einem eilig konsultierten Urologen gab es die schreckliche Gewissheit: "Kaum hatte er die Hand aus meinem Schritt genommen, schaute er mich an und sagte die Worte, auf die mich keine Trainingseinheit der Welt hätte vorbereiten können: 'Es tut mir leid, das zu sagen, aber: Sie haben Hodenkrebs.'"

Beinahe surreal erscheint es, dass Russ nur einen Tag später die Mannschaft im Relegationshinspiel gegen den 1. FC Nürnberg (1:1) als Kapitän aufs Feld führte. Es sollte sein vorerst letzter Einsatz bleiben, bevor der lange und schwere Kampf gegen den Krebs begann. Es gab "beschissene Tage und Wochen", erzählt Russ, Zeiten, in denen ihn "alles ankotzte". Insgesamt aber blieb er positiv, das ist die vielleicht wichtigste Botschaft des Buchs. "Der Kopf entscheidet so viel in dem Moment", betont Russ, "einfach positiv zu sein, ist das Wichtigste. Das schwappt auch auf die Angehörigen über, die dann positiv denken. Für sie ist es noch schwerer, damit umzugehen."

Inzwischen ist Russ Analyst bei den Frankfurter Profis

Wie schwer, erzählen folgende Zeilen: "Die Nacht verbrachte ich mit Janina (seiner Ex-Frau, Anm. d. Red.) in ihrer Wohnung. Während ich mal wieder erstaunlich gefühlskalt blieb, war sie völlig fertig. 'Was sagen wir denn den Kindern? Wie soll es denn weitergehen, wenn du nicht mehr da bist?'" Ich versuchte, sie mit meiner nüchternen Einschätzung zu beruhigen. Ganz klar: Auf mich und meine Familie würde jetzt eine sehr schwere Zeit zukommen. Aber ich würde diesen Kampf gewinnen.“ Er behielt recht - und feierte zwei Jahre später den größten Erfolg seiner Karriere, als er im Pokalfinale gegen den FC Bayern (3:1) in der Schussphase mithalf, den Sieg über die Zeit zu retten und den ersten Titel nach 30 ewiglangen Jahren nach Frankfurt zu holen. Bei der Frage nach dem emotionalsten Moment muss Russ nicht überlegen: "Das war der Pokalsieg."

Den Adler trägt er noch heute auf der Brust, wie könnte es auch anders sein? Mit Ausnahme eines eineinhalbjährigen Intermezzos beim VfL Wolfsburg schnürte Russ von 1996 bis 2020 die Schuhe für die Eintracht, über 300 Profi-Einsätze kamen zusammen. Inzwischen arbeitet er bei den Profis als Analyst eng mit dem Trainerteam zusammen. Das letzte Kapitel ist noch nicht geschrieben.