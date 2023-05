Kämnas Co-Kapitän Vlasov muss aufgeben: Ausreißer Cort Nielsen gewinnt chaotische Regenetappe

Der Däne Magnus Cort Nielsen hat den vom Regen geprägten zehnten Tagesabschnitt für sich entschieden. Lennard Kämna verlor in der Gesamtwertung keine Zeit, dafür jedoch seinen Co-Kapitän Alexandr Vlasov. Sprinter Pascal Ackermann verpasste erneut den ersten deutschen Tagessieg.

Nach zahlreichen Corona-Fällen, die bereits den Gesamtführenden Remco Evenepoel zur Aufgabe gezwungen hatten, musste sich das von Krankheiten gezeichnete Peloton auf der zehnten Etappe gegen Regen und kalte Temperaturen erwehren. Nach harten 196 Kilometern entschied der dänische Ausreißer Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost) den Abschnitt im Sprint für sich. In einem aufgrund des schlechten Wetters über Stunden hinweg chaotischen Rennen verlor die deutsche Giro-Hoffnung Lennard Kämna zwar keine Zeit, dafür jedoch Co-Kapitän Alexandr Vlasov.

Cort Nielsen wird im Zielsprint seiner Favoritenrolle gerecht - Ackermann Fünfter

Gestartet worden war das Teilstück gegen Mittag in Scandiano. Mit ausgeruhten Beinen ging es für die Fahrer nach dem Ruhetag am Montag in Richtung Toskana - und das anfangs durchaus anspruchsvoll. Über 2500 Höhenmeter hatte das Feld bereits in den Beinen, ehe es auf den letzten 65 Kilometern komplett flach wurde. Wie schon in der ersten Woche der Rundfahrt kam es im Verlaufe der Etappe bei den rutschigen Bedingungen immer wieder zu Stürzen.

Bereits in der Anfangsphase des Rennens setzte sich eine kleine Spitzengruppe ab, diese bestand gegen Ende des Tages noch aus Cort Nielsen, dem Kanadier Derek Gee (Israel - Premier Tech) und dem Italiener Alessandro De Marchi (Team Jayco AlUla).

Zwar konnte das bis zum Ende stark zusammengeschrumpfte Hauptfeld den Abstand noch auf unter eine Minute verkürzen, im Schlusssprint blieb die Spitzengruppe aber unter sich. De Marchi eröffnete aus erster Position rund 250 Meter vor dem Ziel das Finale, der favorisierte Cort Nielsen tauchte wenig später aus dem Windschatten auf und sicherte sich souverän vor Gee den Tagessieg.

"Ich bin unglaublich happy", sagte Cort Nielsen im Ziel, der mit dem ersten Platz am Dienstag nun bei jeder der drei großen Landesrundfahrten mindestens eine Etappe gewonnen hat: Zuvor feierte der Däne bereits sechs Etappenerfolge bei der Vuelta sowie zwei weitere bei der Tour de France. "Es war so ein harter Tag heute. Eine der schlimmsten Etappen, die ich auf dem Rad erlebt habe", erklärte Cort Nielsen weiter. Den Sprint der Verfolger entschied dessen Landsmann Mads Pedersen (Trek-Segafredo) wenige Augenblicke später für sich. Pascal Ackermann (UAE Team Emirates) musste sich dem Dänen knapp geschlagen geben und kam als bester Deutscher auf Rang fünf ins Ziel.

Kämna verliert Co-Kapitän Vlasov

Lennard Kämna erreichte mit der Gruppe der Favoriten das Ziel, musste davor allerdings einen herben Rückschlag hinnehmen. Der erkrankte Co-Kapitän Alexander Vlasov, zuvor Sechstplatzierter in der Gesamtwertung, fiel früh zurück und gab nach rund 65 Kilometern erschöpft die Rundfahrt auf. Die Hoffnungen des Teams ruhen nun allein auf Kämna, der erstmals mit Ambitionen in der Gesamtwertung an den Start der Italien-Rundfahrt gegangen war und eine Top-Ten-Platzierung anstrebt. Sein Rückstand auf den Briten Geraint Thomas, der das Trikot nach dem Aus von Favorit Remco Evenepoel aufgrund eines positiven Corona-Tests übernommen hatte und erfolgreich verteidigte, beträgt als Gesamtsiebter weiterhin 1:52 Minuten.

Am Mittwoch wartet auf die Fahrer nach dem kräftezehrenden Auftakt in die zweite Woche das längste Teilstück der diesjährigen Ausgabe: Über 219 Kilometer geht es auf welligem Terrain von Camaiore nach Tortona.

10. Etappe Scandiano/Italien - Viareggio/Italien (196,00 km):

1. Magnus Cort Nielsen (Dänemark) - EF Education-EasyPost 4:51:15 Std.; 2. Derek Gee (Kanada) - Israel-Premier Tech + 0 Sek.; 3. Alessandro De Marchi (Italien) - Team Jayco AlUla + 2; 4. Mads Pedersen (Dänemark) - Trek - Segafredo + 51; 5. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - UAE Team Emirates; 6. Stefano Oldani (Italien) - Alpecin-Deceuninck; 7. Jonathan Milan (Italien) - Bahrain Victorious; 8. Mark Cavendish (Großbritannien) - Astana Qazaqstan Team; 9. Mirco Maestri (Italien) - EOLO-Kometa; 10. Filippo Fiorelli (Italien) - Green Project-Bardiani

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 10. Etappe:

1. Geraint Thomas (Großbritannien) - Ineos Grenadiers 39:26:33 Std.; 2. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma + 2 Sek.; 3. Tao Geoghegan Hart (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 5; 4. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 22; 5. Andreas Leknessund (Norwegen) - Team DSM + 35; 6. Damiano Caruso (Italien) - Bahrain Victorious + 1:28 Min.; 7. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe + 1:52; 8. Pawel Siwakow (Frankreich) - Ineos Grenadiers + 2:15; 9. Edward Dunbar (Irland) - Team Jayco AlUla + 2:32; 10. Thymen Arensman (Niederlande) - Ineos Grenadiers