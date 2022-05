Kämna verpasst seinen zweiten Etappensieg knapp - Buchmann verliert viel Zeit

Radprofi Lennard Kämna hat seinen zweiten Etappensieg beim 105. Giro d'Italia verpasst, Emanuel Buchmann muss wohl alle Hoffnungen auf eine Podiumsplatzierung aufgeben.

Auf der 202 Kilometer langen Bergetappe von Salò nach Aprica belegte Kämna nach einem starken Auftritt Platz sieben. Den Tagessieg sicherte sich Jan Hirt aus Tschechien. Kämna hatte zuvor die vierte Etappe auf dem Ätna gewonnen und auch am Dienstag das Rennen lange angeführt.

In der Gesamtwertung verteidigte Richard Carapaz aus Ecuador das Rosa Trikot des Spitzenreiters, liegt aber nur noch drei Sekunden vor Kämnas australischem Teamkollegen und Tagesdritten Jai Hindley. Der als Gesamtsiebter in die Etappe gegangene Buchmann verlor fast drei Minuten auf Carapaz und Co. und ist nun Achter. Vom Podium trennen den 29-Jährigen allerdings schon 4:01 Minuten.

Kämna schaffte es auf dem von Buchmann als "brutalste Etappe" eingestuften Teilstück in die gut besetzte Fluchtgruppe des Tages. Bereits am gefürchteten Mortirolo zur Hälfte der Etappe zählte der Norddeutsche zu den stärksten Fahrern. Etwa 21 Kilometer vor dem Ziel setzte sich Kämna von drei Fluchtgefährten ab, wurde dann am letzten Berg, dem insbesondere im zweiten Teil sehr steilen Santa Cristina, von Hirt wenige Kilometer vor der Bergwertung überholt.

Am Santa Cristina hatte Buchmann den Anschluss zur Favoritengruppe verloren. Im steilsten Stück griff dort der Spanier Mikel Landa an, nur Carapaz und Buchmanns Teamkollege Hindley folgten dem spanischen Kletterspezialisten. Hindley machte in der kleinen Gruppe, die schließlich auch Kämna einholte, den stärksten Eindruck und sicherte sich letztlich im Sprint wichtige Bonussekunden.

16. Etappe Salò/Italien - Aprica/Italien (202,00 km), 24.5.2022:

1. Jan Hirt (Tschechien) - Wanty-Gobert 5:40:45 Std.; 2. Thymen Arensman (Niederlande) - Team DSM + 7 Sek.; 3. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe + 1:24 Min.; 4. Richard Carapaz Montenegro (Ecuador) - Ineos Grenadiers; 5. Alejandro Valverde Belmonte (Spanien) - Movistar Team; 6. Mikel Landa Meana (Spanien) - Bahrain Victorious; 7. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe + 1:38; 8. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates; 9. Vincenzo Nibali (Italien) - Astana Qazaqstan Team + 2:06; 10. Hugh Carthy (Großbritannien) - EF Education-EasyPost + 2:13

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 16. Etappe:

1. Richard Carapaz Montenegro (Ecuador) - Ineos Grenadiers 68:49:06 Std.; 2. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe + 3 Sek.; 3. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 44; 4. Mikel Landa Meana (Spanien) - Bahrain Victorious + 59; 5. Vincenzo Nibali (Italien) - Astana Qazaqstan Team + 3:40 Min.; 6. Domenico Pozzovivo (Italien) - Wanty-Gobert + 3:48; 7. Pello Bilbao (Spanien) - Bahrain Victorious + 3:51; 8. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe + 4:45; 9. Jan Hirt (Tschechien) - Wanty-Gobert + 7:42; 10. Alejandro Valverde Belmonte (Spanien) - Movistar Team + 9:04