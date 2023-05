Kämna verliert Zeit und rückt vor - Almeida gewinnt erste Alpen-Etappe

Auf der 16. Etappe des diesjährigen Giro ließ Joao Almeida bei seinem Sieg die Favoriten Geraint Thomas und Primoz Roglic abblitzen. Lennard Kämna machte derweil Boden gut.

Sieger auf der 16. Etappe: Joao Almeida. AFP via Getty Images

Mit einer soliden Leistung auf der ersten schweren Alpenetappe ist Lennard Kämna in der Gesamtwertung des 106. Giro d'Italia weiter nach oben geklettert. Der Bremer Radprofi belegte bei der Bergankunft auf dem Monte Bondone am Dienstag Platz

elf mit 1:20 Minuten Rückstand auf Tagessieger Joao Almeida aus Portugal. In der Gesamtwertung liegt Kämna auf Rang sechs und hat 3:20 Minuten Rückstand auf den neuen Gesamtführenden Geraint Thomas. Der Brite hatte zeitgleich mit Almeida als Zweiter das Ziel erreicht. Dritter wurde der Slowene Primoz Roglic mit 25 Sekunden Rückstand.

Die Fahrer konnten die traumhafte Aussicht kaum genießen. IMAGO/LaPresse

Auf der 203 Kilometer langen Etappe mussten die Fahrer etwa 5000 Höhenmeter bewältigen. Der erwartete Schlagabtausch der Favoriten erfolgte jedoch erst am 21,6 Kilometer langen Schlussanstieg. 8,5 Kilometer vor dem Ziel verschärfte Almeidas Team UAE das Tempo, nur Roglic und Thomas konnten aus dem Kreis der Sieganwärter folgen. Gut vier Kilometer später musste auch Roglic abreißen lassen, eine unerwartete Schwäche des 33-Jährigen. Kämna erreichte das Ziel in der

ersten größeren Gruppe.

Am Mittwoch werden erneut die Sprinter ihre Chance bekommen. Die 197 Kilometer lange Etappe von Pergine Valsugana nach Caorle führt in der ersten Hälfte fast nur bergab und weist insgesamt keine Hindernisse auf. Der Pfälzer Pascal Ackermann wird versuchen, seinen zweiten Sieg beim diesjährigen Giro zu holen.

16. Etappe Sabbio Chiese/Italien - Monte Bondone/Italien (203,00 km), 23.5.2023:

1. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates 5:53:27 Std.; 2. Geraint Thomas (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 0 Sek.; 3. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma + 25; 4. Edward Dunbar (Irland) - Team Jayco AlUla; 5. Sepp Kuss (USA) - Jumbo-Visma + 1:03 Min.; 6. Ilan Van Wilder (Belgien) - Soudal Quick-Step + 1:16; 7. Damiano Caruso (Italien) - Bahrain Victorious; 8. Einer Augusto Rubio Reyes (Kolumbien) - Movistar Team; 9. Laurens De Plus (Belgien) - Ineos Grenadiers; 10. Thymen Arensman (Niederlande) - Ineos Grenadiers

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 16. Etappe:

1. Geraint Thomas (Großbritannien) - Ineos Grenadiers 67:32:35 Std.; 2. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 18 Sek.; 3. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma + 29; 4. Damiano Caruso (Italien) - Bahrain Victorious + 2:50 Min.; 5. Edward Dunbar (Irland) - Team Jayco AlUla + 3:03; 6. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe + 3:20; 7. Bruno Armirail (Frankreich) - Groupama-FDJ + 3:22; 8. Andreas Leknessund (Norwegen) - Team DSM + 3:30; 9. Thymen Arensman (Niederlande) - Ineos Grenadiers + 4:09; 10. Laurens De Plus (Belgien) - Ineos Grenadiers + 4:32