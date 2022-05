Kämna verliert Bergtrikot an Bouwman

Der Niederländer Koen Bouwman hat die siebte Etappe des Giro d'Italia gewonnen und damit Lennard Kämna das Bergtrikot abgenommen.

Im Schlussspurt eines Quartetts setzte sich der 28-Jährige vom Team Jumbo-Visma am Freitag in Potenza vor seinem Landsmann Bauke Mollema (Trek-Segafredo) und dem Italiener Davide Formolo (UAE Team Emirate) durch. Als Vierter komplettierte Bouwmans Teamkollege Tom Dumoulin das hervorragende Ergebnis der Niederländer auf der 196 Kilometer langen Etappe mit vier Anstiegen. Mollema hatte die entscheidende Attacke rund 8,5 Kilometer vor dem Ziel gestartet.

Lennard Kämna vom deutschen Team Bora-hansgrohe führte die Gruppe der Verfolger an und gewann den Sprint um den sechsten Platz, verlor aber sein Bergtrikot an den Etappensieger Bouwman.

Im Gesamtklassement gab es keine größeren Veränderungen: Das Rosa Trikot trägt weiterhin Juan Pedro Lopez vom Team Trek-Segafredo. Der Spanier hat 38 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Kämna.

Die achte Etappe am Samstag mit Start und Ziel in Neapel ist 153 km lang. Dabei muss u.a. ein 19 km langer Rundkurs mit einigen Anstiegen viermal absolviert werden. Der Giro endet nach 3410 km am 29. Mai in Verona.

7. Etappe Diamante/Italien - Potenza/Italien (196 km):

105. Giro d'Italia Alle Etappen und Sieger in der Übersicht

1. Koen Bouwman (Niederlande) - Jumbo-Visma 5:12:30 Std.; 2. Bauke Mollema (Niederlande) - Trek - Segafredo + 2 Sek.; 3. Davide Formolo (Italien) - UAE Team Emirates; 4. Tom Dumoulin (Niederlande) - Jumbo-Visma + 19; 5. Davide Villella (Italien) - Cofidis + 2:25 Min.; 6. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe + 2:59; 7. Vincenzo Albanese (Italien) - EOLO-Kometa; 8. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates; 9. Alejandro Valverde Belmonte (Spanien) - Movistar Team; 10. Richard Carapaz Montenegro (Ecuador) - Ineos Grenadiers

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 7. Etappe:

1. Juan Pedro López (Spanien) - Trek - Segafredo 28:39:05 Std.; 2. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe + 38 Sek.; 3. Reine Taaramae (Estland) - Wanty-Gobert + 1:02 Min.; 4. Simon Yates (Großbritannien) - BikeExchange + 1:42; 5. Mauri Vansevenant (Belgien) - Deceuninck-Quick-Step + 1:51; 6. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 1:58; 7. Wilco Kelderman (Niederlande) - Bora-hansgrohe + 1:59; 8. Pello Bilbao (Spanien) - Bahrain Victorious + 2:00; 9. Romain Bardet (Frankreich) - Team DSM + 2:06; 10. Richard Carapaz Montenegro (Ecuador) - Ineos Grenadiers