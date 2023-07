Kämna und Politt führen deutsches WM-Aufgebot an

Lennard Kämna und Nils Politt führen das deutsche WM-Aufgebot bei den Weltmeisterschaften in Glasgow an. Alleine vier Fahrer stellt das WorldTour-Team Bora-hansgrohe.

Zwischen dem 3. und 13. August werden in der schottischen Metropole Glasgow erstmals nahezu alle Disziplinen im Profi-Radsport vereint ihre Titelkämpfe austragen. Die Wettbewerbe auf der Straße starten am 5. August und enden mit dem Zeitfahren der Männer am 13. August.

Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) hat dafür am Montag sein vorläufiges WM-Aufgebot der Männer und Junioren bekanntgegeben. Lennard Kämna und Nils Politt führen das deutsche Aufgebot an. Die beiden Bora-hansgrohe-Fahrer werden sowohl im Straßenrennen der Elite-Kategorie am 6. August an den Start gehen, als auch im abschließenden Zeitfahren. Für das Straßenrennen nominiert wurden zudem mit Maximilian Schachmann und Nico Denz zwei weitere Profis von Bora-hansgrohe. Hinzu kommen noch John Degenkolb (DSM-Firmenich), Jonas Rutsch (EF Education First-EasyPost) sowie Michel Heßmann (Jumbo-Visma).

Mit komplett frischen Kräften wird der BDR die Mixed-Staffel im Team-Zeitfahren am 8 August bestreiten. Dafür wurden Maximilian Walscheid (Cofidis), Miguel Heidemann (Leopard-TOGT) und Jannik Steimle (1996) als Starter benannt. Das Frauen-Aufgebot will der BDR zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen.

"Gute Mischung us jungen und erfahrenen Rennfahrern"

"Unser Team ist eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Rennfahrern, die mit guten Chancen auf diesen klassiker-typischen Kurs gehen. Wir haben gute Chancen, das Rennen mitzugestalten. Eine Top-Ten-Platzierung ist das Minimalziel, wir hoffen auf mehr", wird André Greipel, der Sportliche Leiter der deutschen Profimannschaft, auf der Verbands-Website zitiert. Da der BDR nur sechs Startplätze hat sei es nicht einfach gewesen, die Positionen optimal zu besetzen.

In der U-23-Klasse setzt Bundestrainer Ralf Grabsch unter anderem auf den zweifachen Deutschen U-23-Meister Moritz Kretschy (rad-net Oßwald), außerdem wurde der zweifache U-23-Europameister auf der Bahn, Tim Torn Teutenberg (Leopard-TOGT), nominiert. Bei den Junioren wurden vorläufig acht Fahrer berufen, von denen allerdings nur fünf starten können.