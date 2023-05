Kämna über Leaderrolle beim Giro: "Tolle Erfahrung"

Erstmals in seiner Karriere ist Lennard Kämna bei einer großen Landesrundfahrt Kapitän von Bora-hansgrohe. In der Leaderrolle fühlt er sich wohl.

"Es ist schon eine große Veränderung, als auf Etappenjagd zu gehen", sagte der 26-Jährige am Ruhetag bei einer Medienrunde Bora-hansgrohes. "Aber es gefällt mir ganz gut. Ich genieße es."

Erstmals soll Kämna das Gesamtklassement in Angriff nehmen. Der Norddeutsche feierte seine bisher größten Erfolge als Etappenjäher, im vergangenen Jahr gewann er die spektakuläre Etappe hinauf auf den Ätna. Als Neunter ist er mit dem Abschneiden nach der ersten Woche zufrieden: Bis jetzt, es ist eine schöne Erfahrung", sagte der deutsche Zeitfahrmeister. Ziel bleibe es weiterhin, am Ende unter die besten Zehn der Gesamtwertung zu kommen.

Auch das wieder aufflammende Thema Corona versetzt Kämna nicht in "Riesenpanik". "Ich weiß nicht, ob wir noch irgendetwas groß verändern. Wir haben keine Angst vor Covid. Es ist so, wie es ist. Wir versuchen in unserer Bubble so clean wie möglich zu sein und wir versuchen natürlich, nicht krank zu werden", sagte Kämna am ersten Ruhetag in einer Medienrunde.

Am Sonntagabend war Evenepoel kurz nach seinem Sieg im Zeitfahren und der Eroberung des Rosa Trikots wegen eines positiven Tests aus der Rundfahrt ausgestiegen. "Das ist wie mit allen anderen Krankheiten auch. Wenn du es bekommst, bist du raus. Das ändert nicht groß unsere Herangehensweise. Natürlich desinfizieren wir unsere Hände, tragen Masken. Wir sind da schon vorsichtig, aber es ist keine Riesenpanik im Team", ergänzte Kämna, der aktuell auf dem achten Gesamtrang liegt.

Das Aus von Evenepoel ändere für die Strategie des deutschen Bora-hansgrohe-Teams nicht so viel, ergänzte der 26-Jährige. "Es wird aber natürlich die Dynamik des Rennens ändern." Vor dem belgischen Topstar hatte es bereits auch andere Fahrer erwischt, so zum Beispiel den zweimaligen Zeitfahr-Weltmeister und Stunden-Weltrekordler Filippo Ganna.