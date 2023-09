Kämna stürzt bei Abfahrt und wird noch Zweiter

Lennard Kämna ist aus deutscher Sicht derzeit für die besonderen Momente im Radsport verantwortlich. Auf der 15. Etappe stürzte er kurz vor dem Ziel auf einer Abfahrt, kämpfte sich nochmal heran und wurde im Sprint knapp geschlagen.

Zielsprint: Lennard Kämna (rechts) wird knapp geschlagen. AFP via Getty Images

Lennard Kämna hat seinen zweiten Sieg bei der 78. Auflage der Vuelta verpasst. Den 27-Jährigen stoppte ein Sturz kurz vor dem Ziel nicht, erst im Sprint scheiterte er hauchdünn als Zweiter im Ziel in Lekunberri. Nach den 158,3 Kilometern der 15. Etappe siegte der Portugiese Rui Costa, Santiago Buitrago kam auf Rang drei. Am vergangenen Sonntag hatte Kämna seinen ersten Vuelta-Erfolg gefeiert und damit jeweils einmal bei allen drei Grand Tours gewonnen.

Etwa 100 Kilometer vor dem Ziel formierte sich eine Gruppe, zu der auch die deutschen Fahrer Nico Denz, der lange vorn mit dabei war, und Kämna gehörten. Der Bremer lieferte sich acht Kilometer vor dem Schluss einen sehenswerten Schlagabtausch mit Buitrago und Costa.

Costa hatte am letzten von drei kleineren giftigen Anstiegen des Tages an der Seite von Buitrago attackiert. Zunächst konnte keiner der Fahrer in der ehemaligen Spitzengruppe dem Duo folgen, doch Kämna setzte nach und holte die beiden noch vor dem Gipfel ein.

Kämna stürzt drei Kilometer vor dem Ziel

Rund drei Kilometer vor dem Ziel stürzte er dann beim Versuch, seinen Gegnern zu enteilen, in einer Abfahrt. Er landete vergleichsweise weich auf einem Grasstück, setzte nach und musste sich erst im Endspurt geschlagen geben. "Ich hatte echt eine ganz gute Chance. Das war blöd von mir, so riskant in die Kurve zu gehen", zeigte sich Kämna bei "Eurosport" später selbstkritisch.

Das Rote Trikot des Gesamtführenden verteidigte ohne größere Probleme der US-Amerikaner Sepp Kuss, der wenig später im Hauptfeld ins Ziel rollte, erfolgreich. Er liegt weiter vor seinen Teamkollegen bei Jumbo-Visma, dem dreimaligen Titelträger Primoz Roglic aus Slowenien (+ 1:37 Minuten) und dem dänischen Tour-Sieger Jonas Vingegaard, der nach dem Ruhetag am Montag mit 1:44 Minuten Rückstand in die letzten Rundfahrtswoche geht.

Nach dem Ruhetag am Montag erwartet die Radprofis einen Tag später eine größtenteils flach-wellige Etappe zwischen Liencres Playa und Bejes, die in einem steilen Showdown enden dürfte. Der Zielanstieg der Kategorie zwei beinhaltet auf den letzten fünf Kilometern 14 Prozent Steigung.

15. Etappe Pamplona - Lekunberri (158 km):

1. Rui Alberto Faria da Costa (Portugal) - Intermarché-Circus-Wanty 3:30:56 Std.; 2. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe + 0 Sek.; 3. Santiago Buitrago Sanchez (Kolumbien) - Bahrain Victorious; 4. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step; 5. Andreas Lorentz Kron (Dänemark) - Lotto Dstny; 6. Einer Augusto Rubio Reyes (Kolumbien) - Movistar Team; 7. Cristian Rodriguez Martin (Spanien) - Team Arkea-Samsic; 8. Chris Hamilton (Australien) - Team DSM - firmenich; 9. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe + 36; 10. Jimmy Janssens (Belgien) - Alpecin-Deceuninck + 1:07 Min.; ... 37. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe + 2:52; 49. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe + 3:19; 55. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious + 4:40

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 15. Etappe:

1. Sepp Kuss (USA) - Jumbo-Visma 54:38:42 Std.; 2. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma + 1:37 Min.; 3. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma + 1:44; 4. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates + 2:37; 5. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team + 3:06; 6. Marc Soler (Spanien) - UAE Team Emirates + 3:10; 7. Mikel Landa Meana (Spanien) - Bahrain Victorious + 4:12; 8. Aleksander Wlasow (Russland) - Bora-hansgrohe + 5:02; 9. Cian Uijtdebroeks (Belgien) - Bora-hansgrohe + 5:30; 10. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 8:39; ... 20. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe + 38:04