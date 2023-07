Kämna plant 2024 Rückkehr zur Tour de France

Nachdem Lennard Kämna in diesem Jahr einen Start bei Giro d'Italia und Vuelata dem bei der Tour de France vorgezogen hat, will der 26-Jährige im nächsten Jahr wieder an der Frankreich-Rundfahrt teilnehmen.

Will im nächsten jahr wieder auf Etappenjagd bei der Tour de France gehen: Lennard Kämna. IMAGO/Sirotti