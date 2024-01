Kadetten Schaffhausen verpflichten spanischen Spielmacher

Die Kadetten Schaffhausen vermelden einen Sommer-Neuzugang: Im Juli 2024 wechselt ein spanischer Spielmacher zum Schweizer Meister.

Juan Castro Alvarez, ein erfahrener spanischer Spieler auf der Position Rückraum Mitte, hat bei den Kadetten Schaffhausen einen Vertrag ab Sommer 2024 unterschrieben. Über die genaue Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angaben.

Der 33- jährige stößt vom spanischen Traditionsverein Ademar Leon zu den Kadetten. Er spielte den größten Teil seiner Karriere in Leon, sammelte aber auch schon Erfahrung in der französischen Liga.

Fast tausend Tore in der Liga Asobal

"Juan Castro ist ein Spielmacher, welcher seine Mitspieler einzusetzen weiß, ein gutes Auge für den Kreisläufer hat, aber auch selbst gerne in den Abschluss geht. Dies unterlegen seine bisher bereits fast tausend erzielten Tore in der Liga Asobal in den letzten Jahren", so die Kadetten.

Juan Castro sagt zu seinem Wechsel: "Kadetten ist einer der besten europäischen Handballvereine. Bei einer solchen Anfrage brauchte ich nicht lange zu überlegen."

"Wird uns noch unberechenbarer und variabler machen"

"Titel zu gewinnen und im europäischen Wettbewerb zu spielen sind eine große Motivation für mich. Ich möchte mein bestes dazu beitragen, damit wir zusammen erfolgreich sein werden", so Castro weiter.

Kadetten-Präsident Giorgio Behr sagt: "Juan Castro soll mit seiner großen Erfahrung und seinen Qualitäten unser Spiel und unser Angriffstempo steuern. Die taktische Ausbildung, welche er als Spanier mitbringt, wird auch seinen Mitspielern helfen."

Behr betont: "Juan ist ein ideales Pendant zu Torben Matzken und Mehdi Ben Romdhane, mit ganz anderen Stärken. Das wird uns noch unberechenbarer und variabler machen."