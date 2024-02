Kadetten Schaffhausen sichern Platz 1 in der Schweiz

Zwischen den beiden EHL Begegnungen gegen den dänischen Vertreter Bjerringbro-Silkeborg stand am heutigen Samstag Abend noch die QHL Partie gegen Pfadi Winterthur auf dem Programm. Mit dem 30:28 Sieg über Pfadi können die Kadetten Schaffhausen vor den Play-offs nicht mehr von Platz ein in der Tabelle verdrängt werden.

Die Kadetten Schaffhausen (Foto Archiv) haben sich den ersten Platz in der Schweiz gesichert. Ingrid Anderson-Jensen

Nach einem Sieg und einer Niederlage gegen den Rivalen aus Winterthur ganz zu Beginn der Saison, war auch diese Begegnung zwischen den Kadetten Schaffhausen und Pfadi sehr umkämpft. Die Kadetten, die immer noch viele verletzte Spieler zu beklagen haben, starteten mit einer ungewohnten Formation. Die jungen Spieler machten ihre Sache aber in der Startphase gut.

Dann aber schlichen sich nach den guten Startminuten einige Fehler im Angriffsspiel ein. Dies ermöglichte es Pfadi bis zur 18. Spielminute auf 6:10 davonzuziehen. Nach dem Timeout von Hrvoje Horvat in der 18. Spielminute kam das Angriffsspiel der Orangen aber wieder besser in Fahrt. Tor um Tor holten die Kadetten auf und konnten durch die beiden treffsichersten Spieler, Mehdi Ben Romdhane und Ariel Pietrasik den Rückstand bis zum Pausenpfiff in einen kleinen Vorsprung ummünzen.

Mit einem 14:13 für Schaffhausen kamen die beiden Teams aus den Kabinen. Auch in der zweiten Halbzeit erwischte Pfadi den besseren Start. Die Kadetten brauchten fünf Spielminuten bis sie den ersten Treffer setzen konnten. Maros erzielte den erneuten Anschlusstreffer. In der 41. Spielminute erzielte Herburger für seine Farben wieder die Führung. Diese Führung gaben die Hausherren nicht mehr ab und gewannen das Spiel mit 30:28.

Bei beiden Teams stach je ein Spieler aus dem Kollektiv heraus: Mit hervorragenden elf Treffern durfte Pfadis Topscorer Noam Leopold die Auszeichnung für seine Farben entgegennehmen. Bei den Kadetten glänzte Julien Meyer zwischen den Pfosten. Sensationelle neunzehn Paraden liess er sich gutschreiben. Darunter drei gehaltene Siebenmeter - und mit einer Quote von 41 Prozent.

Kadetten Schaffhausen - Pfadi Winterthur 30:28 (14:13)

Kadetten Schaffhausen: Meyer(1.-60./19P.); Prince(2), M. Ben Romdhane M.(6), Rikhardsson(1), Canellas(1), Hrachovec(3), Schopper(3), Lier, Pietrasik(6), Markovic, Maros(3), Martinovic(3), Petric, Herburger(2)



Pfadi Winterthur: Ahmetasevic(5P.), Wipf(1P.); Tynowski(3), Rellstab(3), Jud(4), Bräm, Moreira(2), Bühlmann, Morros, Romer, Hadj Sadok(2), Ruh(3), Leopold(11/4), Lioi A., Rinderknecht, Lioi L.