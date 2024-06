Kadetten Schaffhausen mit Titel-Hattrick

Die Kadetten Schaffhausen sind nach einer packenden Serie gegen den HC Kriens-Luzern Schweizer Meister. Im alles entscheidenden fünften Spiel siegte der Titelverteidiger am Ende durch eine starke zweite Halbzeit mit 32:25 (12:12) und wurde zum 14. Mal Champion in der Schweiz. Kriens-Luzern bleibt wie im Vorjahr nur der zweite Platz.

Schaffhausen war zunächst im Viertelfinale mit einem 3:1 über Wacker Thun und einem 3:2 über Pfadi Winterthur ins Endspiel eingezogen. Kriens-Luzern hatte sich in der ersten Runde souverän mit 3:0 gegen den BSV Bern behauptet, musste dann auch gegen Rekordmeister GC Amicitia Zürich in das entscheidende fünfte Spiel um sich für das Endspiel zu qualifizieren.

Der Zweite der regulären Saison holte sich mit einem 32:30-Auswärtserfolg eigentlich den Vorteil in der Serie, gab diesen aber in Spiel zwei gleich wieder mit einer 29:30-Niederlage aus der Hand. Schaffhausen konnte dann Spiel 3 mit 28:26 für sich entscheiden, doch Kriens-Luzern schlug in eigener Halle mit einem 33:27-Heimsieg zurück und glich die Serie aus.

Spiel 5 musste also die Entscheidung bringen und es sollte ein Spiegelbild der gesamten Saison werden, die aus insgesamt 166 QHL-Partien bestand. Lange musste sich Schaffhausen mühen, hatte dann aber die besseren Reserven zum Ende.

Kriens-Luzern kam gut aus den Startlöchern, hatte sogar eine Drei-Tore-Führung (4:7) nach einer Viertelstunde herausgespielt. Es war Rückraumshooter Ariel Pietrasik, der dann mit drei Treffern zum 8:8-Ausgleich seine Mannschaft ins Spiel brachte und beim 12:12 wurden die Seiten gewechselt.

Kurz nach Wiederanpfiff kam dann die entscheidende Schwächephase der Gäste, Schaffhausen löste sich vom 15:14 zum 23:16. Das Schiedsrichter-Duo Brunner/Salah stellte in dieser Phase sowohl Torben Matzken (Schaffhausen) als auch Milos Orbovic (Kriens) vom Feld. Mit dem 30:22 (54.) von Patrik Martinovic ist die Partie entschieden.

Schaffhausen siegt am Ende mit 32:25, sichert sich das Triple aus Supercup, Pokal- und Meisterschafts-Triumph und feiert zusätzlich den Meister-Hattrick. Lukas Herburger, der im Sommer zu den Füchsen Berlin wechselt, wurde zum Best Player gekürt. Auch Joan Canellas trug zum letzten Mal das orangene Trikot. Auch bei Kriens-Luzern stehen mit Fabian Böhm, Zeljko Musa und Yassine Belkaied drei namhafte Abgänge fest.

Kadetten Schaffhausen - HC Kriens-Luzern 32:25 (12:12)

Kadetten Schaffhausen: Pilipovic (10 Paraden), Meyer, Ben Romdhane M (1)., Matzken (3), Rikhardsson (8/5),Canellas (1), Hrachovec (2), Schopper, Ben Romdhane S., Lier (5), Brücker, Pietrasik (6), Markovic, Maros (3), Martinovic (2), Herburger (1)

HC Kriens-Luzern: Bonnefoi (9Paraden), Belkaied(2), Küttel, Sigrist (1), Wolfisberg, Orbovic (1), Cepic (3), Steenaerts (3), Oertli, Böhm (3/1), Schlumpf (2), Sipic (9), Langenick (1/1), Musa, Röttges (1), Idrizi (1)

Zuschauer: 3500 (BBC-Arena, Schaffhausen)

Schiedsrichter: Arthur Brunner / Morad Salah

Strafminuten: 14/12

Disqualifikation: Matzken (40., grobes Foul) / Orbovic (42., grobes Foul)