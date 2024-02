Kadetten Schaffhausen: Ein Abgang, eine Verlängerung und eine Nachwuchshoffnung

Die Kadetten Schaffhausen haben auf der linken Außenbahn die Weichen für die Zukunft gestellt: mit Marvin Lier verlängerte ein Routinier und mit Yari Prince rückt eine Nachwuchshoffnung auf. Das heißt zudem, dass der Vertrag mit Jost Brücker nicht verlängert wird.

Marvin Lier hat seinen Vertrag bei den Kadetten um weitere zwei Jahre verlängert. Der 32-jährige Aargauer spielt seit der Saison 2021/22 im orangen Dress und gewann seither zwei Meister- und einen Cuptitel. "Ich freue mich enorm, zwei weitere Saisons bei den Kadetten spielen zu dürfen", so der 105-fache Schweizer Nationalspieler.

Zu seiner Vertragsverlängerung erklärte Marvin Lier zudem: "Es ist ein Privileg, in diesem Spitzenteam neben den nationalen Spielen auch an internationalen Wettbewerben hohe Ziele verfolgen zu können. Für das Vertrauen in mich und meine Fähigkeiten möchte ich mich herzlich bei der Vereinsführung bedanken. Ich freue mich, weiterhin Handball zu leben und durch meine Leistungen und Emotionen auf dem Platz zum Teamerfolg beizutragen."

Yari Prince bekommt Profi-Vertrag

Neu in den Kader der 1. Mannschaft der Kadetten Schaffhausen aufgenommen wird im Sommer Yari Prince. Der 18-jährige Schweizer Junioren-Nationalspieler ist bereits seit der U9/U11 bei den Kadetten und durchlief sämtliche Stufen bis hin zur NLB.

Kadetten Präsident Giorgio Behr freut sich, dass "ein weiteres Talent aus unserer systematischen Nachwuchsförderung die Chance packt, sich auf höchster nationaler und auf internationaler Ebene zu beweisen."

Mit Marvin Lier und Yari Prince am linken Flügel steht damit auch fest, dass Jost Brücker die Kadetten Ende Saison verlassen wird. Brücker spielt derzeit sein zweites Jahr bei den Munotstädtern. "Die Kadetten-Verantwortlichen hoffen, dass er sich mit weiteren Erfolgen aus Schaffhausen wird verabschieden können", so der Verein in seiner Pressemeldung.