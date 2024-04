Kadetten Schaffhausen binden Martinovic

Der Kroate Patrik Martinovic bleibt bei den Kadetten Schaffhausen. Er bezeichnet seinen Wechsel in die Schweiz als eine seiner "besten Entscheidungen überhaupt".

Der rechte Rückraumspieler Patrik Martinovic hat seinen Vertrag bei den Kadetten Schaffhausen um zwei Jahre verlängert. Der 23-jährige Kroate stieß erst Anfang Februar dieses Jahres zu den Munotstädtern. In bisher sieben nationalen Spielen warf er 26 Tore im orangen Trikot und auch international wusste er auf sich aufmerksam zu machen.

Kadetten-Präsident Giorgio Behr sagt zur Vertragsverlängerung: "Patrik hat mit seiner offenen Art den Zugang zur Mannschaft schnell gefunden. Damit einhergehend klappte auch die Integration auf dem Feld problemlos. Er wird in den nächsten zwei Jahren eine wichtige Rolle im rechten Rückraum übernehmen."

"Eine meiner besten Entscheidungen überhaupt"

"In die Schweiz zu kommen und für den Meister zu spielen, war eine meiner besten Entscheidungen überhaupt. Ich habe in diesem Team alles gefunden, was ich je gesucht habe: einen professionellen und geduldigen Trainer, kooperative Teamkollegen, Raum für Fortschritt und Entwicklung", so Patrik Martinovic.

Er erklärt: "Als mir die Klubleitung einen Zweijahresvertrag anbot, war ich so zufrieden und stolz, dass ich nicht eine Sekunde zögerte, den Vertrag zu unterschreiben. Ich glaube und hoffe, dass ich das in mich gesetzte Vertrauen rechtfertigen und in meinen zukünftigen Spielen unter Beweis stellen werde."