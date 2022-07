Kaderplätze für Diogo Leite und Thorsy "durchaus möglich"

Für den 1. FC Union Berlin beginnt am Montagabend (18.01 Uhr, LIVE! auf kicker) die Pflichtspiel-Saison 2022/23. Dann gastiert die Mannschaft von Trainer Urs Fischer beim Regionalligisten Chemnitzer FC an - wobei der Trainer am Samstag passen musste.

Sitzt er gegen Chemnitz bereits auf der Bank? Unions Morten Thorsby. IMAGO/Matthias Koch