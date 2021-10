Kadernominierung und Stadionbesuche: DFB skizziert Flicks Zeitplan

Im November stehen für die deutsche Nationalmannschaft die letzten Länderspiele 2021 bevor. Wann Hansi Flick sein Aufgebot bekanntgibt und welche Spiele sein Trainerteam bis dahin besucht.

Wenn Deutschland am 11. November (20.45 Uhr) in Wolfsburg gegen Liechtenstein und am 14. November (18 Uhr, beide LIVE! bei kicker) in Erewan bei Armenien antritt, geht es sportlich um nicht mehr viel: Die Mannschaft von Hansi Flick ist schon vor den finalen Qualifikationsspielen für die WM 2022 qualifiziert.

Gut möglich also, dass der Bundestrainer dem einen oder anderen Spieler bei den letzten Länderspielen des Kalenderjahrs eine Pause gönnt. Seinen Kader wird Flick, der seine ersten fünf Auftritte als Löw-Nachfolger gewonnen hat, am Freitag, 5. November, bekanntgeben. Das teilte der DFB am Mittwoch mit.

Außerdem werden Flick und seine Assistenten Danny Röhl, Marcus Sorg und Mads Buttgereit im Vorfeld wieder zahlreiche Spiele besuchen. Die Übersicht:

27. Oktober: VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln (DFB-Pokal) - Sorg

29. Oktober: Hoffenheim gegen Hertha BSC (BL) - Flick

30. Oktober: Union Berlin gegen FC Bayern (BL) - Flick/Röhl

30. Oktober: Borussia Dortmund gegen 1. FC Köln (BL) - Sorg

2. November: VfL Wolfsburg gegen RB Salzburg (CL) - Flick/Röhl

3. November: RB Leipzig gegen Paris St. Germain (CL) - Flick/Röhl

3. November: Borussia Dortmund gegen Ajax Amsterdam (CL) - Sorg

4. November: Bayer Leverkusen gegen Real Betis (EL) - Sorg

6. November: RB Leipzig gegen Borussia Dortmund (BL) - Röhl

7. November: Hertha BSC gegen Bayer Leverkusen (BL) - Flick/Röhl/Sorg/Buttgereit