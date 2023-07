Kaderlücken geschlossen: TSV Steinbach Haiger bleibt ambitioniert

Der TSV Steinbach Haiger hat den Verlust einiger Leistungsträger zu beklagen. Dennoch bleiben die Mittelhessen, die ihren Kader zumindest in der Breite verstärkt haben, weiter ambitioniert.

Pascal Bieler muss in der neuen Saison auf Leistungsträger verzichten, bleibt aber ambitioniert. IMAGO/Pressefoto Baumann

Mehr zur Regionalliga Südwest News

Spielplan

Tabellenrechner

Transfers

Die vergangene Saison hätte für den TSV Steinbach Haiger kaum unbefriedigender enden können. Erst hatten die Mannen von Trainer Pascal Bieler den Aufstieg in die 3. Liga nur um Haaresbreite verpasst, um dann auch noch das Finale im Hessenpokal gegen den Ligakonkurrenten FSV Frankfurt im Elfmeterschießen zu verlieren.

Damit standen am Ende einer eigentlich erfolgreich anmutenden Spielzeit weder Titel noch die Teilnahme am DFB-Pokal zu Buche. Um die Dreifaltigkeit der Enttäuschungen perfekt zu machen, hat der Verein aus Hessen in diesem Sommer den Abgang von vielen Leistungsträgern verkraften müssen. Einige der Transfers waren zwar schon seit längerem klar, doch das wiegt nicht den sportlichen Verlust auf.

Ein Blick auf die Startelf vom Hessenpokal-Finale zeigt beispielsweise, dass gleich vier Positionen für die Verantwortlichen neu zu besetzen waren. Ob das bisher gelungen ist, scheint noch offen, da die Qualität der Neuzugänge erst mit Saisonstart so wirklich bewertet werden kann. Immerhin haben die Steinbacher zahlenmäßig den Kader wieder aufgestockt und auch die verlorengegangene Erfahrung konnte nahezu eins-zu-eins ersetzt werden.

Planstellen wurden besetzt

Bieler ist angesichts der bisherigen Transfers zumindest zufrieden: "Der Kader ist flexibel aufgestellt und viele Spieler sind variabel einsetzbar. Ich sehe die Mannschaft gut gewappnet." Inwiefern die Hessen noch mal auf dem Spielermarkt zuschlagen, will der 37-Jährige nicht verraten. Offene Planstellen seien aber wohl nicht mehr zu besetzen, da vor allem die Lücken im Mittelfeld und der Sturmreihe geschlossen wurden.

"Es ist gut, dass das Gros schon zum Vorbereitungsstart an Bord war. Man wird sehen, ob wir noch was machen. Wir sind auf jeden Fall mit wachen Augen unterwegs", sagt Bieler und ergänzt: "Das hängt ja auch davon ab, ob uns noch jemand verlässt. Davon gehe ich aktuell aber nicht aus."

Als Zweiter der abgelaufenen Spielzeit geht der Blick trotz des Umbruchs beim TSV wohl weiterhin nur nach oben. Auch wenn der 37-Jährige klarstellt: "Es geht jetzt wieder bei Null los. Ich sehe Homburg, Offenbach, Balingen und Hoffenheim gut aufgestellt, aber es wird immer wieder Überraschungen geben. Mein persönliches Ziel ist, das zu bestätigen, was wir angestoßen haben. Und natürlich gibt es die Ambitionen aufzusteigen, auch weiterhin."