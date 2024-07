Kadercheck: Deutschlands Handballer stark genug für Olympia-Medaille?

14+3 Spieler stehen im Aufgebot der deutschen Handballer für Olympia. Bis ins Halbfinale soll es im Idealfall mit diesem Kader gehen, das hofft zumindest Bundestrainer Alfred Gislason. Doch ist die deutsche Mannschaft auch gut genug für eine Medaille?

Ein klares Ziel wollen die deutschen Handballer auch diesmal nicht benennen. Schon bei der Heim-EM im vergangenen Januar hatte die DHB-Auswahl eine Zielvorgabe vermieden. Hoffnungen auf eine Medaille waren zwar geäußert worden, am Ende sprang dann Platz 4 heraus.

Zumindest Hoffnungen äußern die Verantwortlichen auch diesmal. "Wir haben eine sehr junge Mannschaft, mit Abstand die jüngste Mannschaft von allen", sagte Bundestrainer Alfred Gislason der Sport Bild. "Trotzdem hoffen wir auf das Halbfinale. Dafür müssen wir drei große Gegner schlagen."

Schwere Vorrundengruppe

Ein Blick auf die Vorrundengruppe genügt, um zu erahnen, wie schwer das wird. Die deutsche Mannschaft trifft bei den Spielen in Paris zunächst auf Spanien, Kroatien, Slowenien, Schweden und Japan. Gegen die Außenseiter Slowenien und Japan müssen praktisch schon Siege her. Gegen Spanier, Kroaten und den EM-Dritten Schweden sollte mindestens einer her.

Doch wie stark ist der deutsche Kader im Vergleich mit den großen Handball-Nationen? Den Top-Favoriten Frankreich und Dänemark geht die DHB-Auswahl zwar erst mal aus dem Weg. Alfred Gislasons Mannschaft sollte ihre Gruppe aber vermutlich möglichst weit oben abschließen, um nicht direkt im Viertelfinale auf eines der großen Teams zu treffen.

Zweimal Weltklasse im deutschen Kader

Vor allem Dänen und Franzosen sind auf etlichen Positionen mit Weltklasse-Spielern bestückt. Schaut man sich den deutschen Kader dagegen an, gibt es derzeit eigentlich nur zwei Akteure von Weltklasse-Format: Torhüter Andreas Wolff, der zum THW Kiel zurückkehren wird, und Kreisläufer Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt).

Beide gehören auf ihren Positionen ins oberste Regal. Dorthin dürften es auch Julian Köster und Juri Knorr schaffen. Beide sind schon jetzt Schlüsselspieler der DHB-Auswahl. Aber Knorr erlebte mit den Rhein-Neckar Löwen zuletzt eine Bundesliga-Saison zum Vergessen.

Gollas Deckungspartner Köster dagegen spielte mit dem VfL Gummersbach eine überragende Spielzeit, internationale Erfahrung sammelte der 24-Jährige im Vereinshandball bislang aber nicht. Knorr erlebte zumindest schon die European League.

Kaum Alternativen im Aufgebot

Hinter Andreas Wolff, Johannes Golla, Juri Knorr und Julian Köster wird es eng. Fallen sie aus, gibt es im Kader praktisch keinen gleichwertigen Ersatz, woraus auch Bundestrainer Alfred Gislason kein Geheimnis macht. Es gibt hoffnungsvolle und aufstrebende Talente wie Marko Grgic, Renars Uscins, David Späth oder Justus Fischer. Aber ansonsten im Vergleich zum internationalen Top-Niveau viel Mittelmaß.

Fazit: Zu einer Medaillen-Platzierung wird es nur mit ganz viel Glück reichen. Das Viertelfinale muss das Mindestziel sein, alles weitere wäre Bonus. Deutschland hat eine junge und hoffnungsvolle Mannschaft, die ihr Leistungslimit aber erst in ein paar Jahren erreichen dürfte.

ban