Kaderabek hat es doch schwerer erwischt

Am vergangenen Freitag hatte sich Pavel Kaderabek im Spiel gegen Köln (5:0) am rechten Sprunggelenk verletzt. Nun ist klar: Er wird der TSG nicht nur am Samstag in München fehlen.

Es war eine unglückliche und extrem bittere Situation für Pavel Kaderabek. Etwas spät und zu ruppig war der Hoffenheimer da am vergangenen Freitag an der Seitenlinie in den Zweikampf mit dem Kölner Kingsley Ehizibue gegangen und hatte sich zu Recht die Gelbe Karte abgeholt. Viel schlimmer aber war, dass der gefoulte Kölner mit Wucht auf Kaderabeks Sprunggelenk fiel. Das vorzeitige Ende für den Tschechen, der sich vor Schmerzen wand und ausgewechselt werden musste.

Lange war unklar, wie schwer es Kaderabek erwischt hat. Am Donnerstag wurde Trainer Sebastian Hoeneß nun konkreter. "Das ist eine Sprunggelenksverletzung, eine Verletzung am Bandapparat, das ist die Information, die ich habe", erklärte der 39-Jährige, "was ihn erst mal ausfallen lässt, zumindest mal für die nächsten drei Wochen, möglicherweise auch noch die eine oder andere Woche länger, das muss man abwarten." Damit zerstoben die Hoffnungen, Kaderabek könne möglicherweise glimpflich davongekommen sein und womöglich alsbald wieder ins Spielgeschehen eingreifen.

Der nächste Rückschlag für den leidgeprüften Athleten, der in seinen ersten Jahren in Hoffenheim kaum ausgefallen war. In der Vorsaison aber erwischte es den Flügelspieler im Anschluss an eine häuslichen Quarantäne nach einem COVID-19-Fall in seinem Umfeld. Damals zog sich Kaderabek beim Restart ins Training eine Verletzung an der Wade zu, die mehrfach wieder aufbrach und ihm auch in der Vorbereitung auf die aktuelle Saison wieder zu schaffen machte.

Akpoguma springt wohl ein

Erst am vierten Spieltag war Kaderabek verspätet eingestiegen und zeigte nicht nur am sechsten Spieltag mit einem Tor und einem Assist beim 3:1-Sieg gegen Wolfsburg seinen Wert für die Mannschaft. "Jetzt weiß jeder, was es bedeutet, wenn über so lange Zeit Leistungsträger fehlen, einer davon ist Pavel", hatte Hoeneß damals betont. "Er ist wieder auf dem Weg dahin, wo er die letzten Jahre war." Der nun wieder länger unterbrochen wird.

Kaderabeks Dynamik, seine Aggressivität, sein Tempo und seine Flanken werden der TSG bis auf weiteres also fehlen. Es ist davon auszugehen, das Kevin Akpoguma diese Rolle nun übernehmen wird - nicht nur am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Gastspiel beim FC Bayern.