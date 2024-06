Kader-Umbau in Greifswald: Neben Coskun gehen elf weitere Spieler

Nach dem knapp verpassten Aufstieg in die 3. Liga wird der Greifswalder FC im Sommer seinen Kader umbauen. Der Regionalligist verkündet auf einen Schlag den Abgang von elf weiteren Akteuren.

Nachdem bereits in der vergangenen Woche der Abschied von Can Coskun verkündet wurde (der 26-jährige Linksverteidiger, der zum Stammpersonal zählte, will sich sportlich verbessern), werden noch elf weitere Spieler den Greifswalder FC zum 30. Juni 2024 verlassen. Alle Verträge laufen dabei aus.

Konkret sind das der US-Amerikaner Tobi Adewole (29), der in seiner ersten und letzten Saison für den GFC auf 23 Einsätze zumeist in der Innenverteidigung kam. Seit Sommer 2022 zum Team zählte der ehemalige Zweitliga-Kicker Jannis Bandowski (30), für den es verletzungsbedingt in der abgelaufenen Saison lediglich zu sieben Einwechslungen reichte. Auch für den Kolumbianer Wilmer Cabrera Jr. (23) ist der Greifswalder Weg nach einer Saison wieder zu Ende; er kam auf 16 Einsätze (drei Tore) in der Liga.

Auch Eshele geht

Zehn Tore in 31 Spielen gelangen Manassé Eshele, der im vergangenen Sommer aus Leipzig kam, für die Greifswalder, doch auch der 25-jährige Deutsch-Kongolese unterschreibt keinen neuen Vertrag. Für Jonas Marx (19, neun Einwechslungen) und Jorik Wulff (23, 26 Spiele) trennen sich ebenfalls die Wege. Ohne Liga-Einsatz war Niclas Kubitz (23) und die beiden Keeper Flynn Schönmottel (20) und Jannis Vonier (20). Mit Ian Werner (21, drei Spiele) verabschiedet sich auch der dritte von vier Keepern im Kader.

Zudem endet auch die Leihe von Noel Eichinger planmäßig, der erst im Winter von Jahn Regensburg an die Ostsee-Küste stieß. Der 22-Jährige kehrt nach zehn Regionalliga-Einsätzen planmäßig zum Zweitliga-Aufsteiger zurück. Die neuen Vereine aller weiteren Akteure sind noch nicht bekannt.

"Wir bedanken uns bei den Jungs für ihren Einsatz im Trikot des Greifswalder FC. Für ihren weiteren sportlichen und privaten Weg wünschen wir allen nur das Beste", so David Wagner, Geschäftsführer Sport, in der Meldung.