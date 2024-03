Kader, Torhüter, Defensive: Das sind die Baustellen beim THW Kiel

Der THW Kiel spielt eine der schlechtesten Spielzeiten der letzten Jahre. 34:14 Zähler haben die Zebras aktuell, nur Rang 5 in der Handball-Bundesliga, wenngleich auch noch mit zwei Spielen Rückstand auf die MT Melsungen. Wie kann es sein, dass der Rekordmeister derart schwächelt? handball-world wirft einen Blick auf die Baustellen des THW.

"Das spiegelt auch unsere derzeitige Leistung wider", hatte Aufsichtsratschef Marc Weinstock zuletzt gegenüber den Kieler Nachrichten mit Blick auf die Tabelle erklärt. Zuletzt hatte Kiel in der Saison 2017/18 mehr Minuspunkte am Saisonende, mit 49:19 als Fünfter lief man damals in Ziel ein - kurz zuvor hatte Chefcoach Alfred Gislason seinen Rückzug für 2019 angekündigt, der heutige Cheftrainer Filip Jicha kam in Folge dessen als Co-Trainer.

Auffällig ist das Alter der Mannschaft, schon beim Supercup waren gleich acht Spieler über 30 Jahre alt. Mit Steffen Weinhold, Hendrik Pekeler und dem mittlerweile verabschiedeten Vincent Gerard standen damals drei weitere Ü30-Spieler im Kader der Zebras, konnten aber aus gesundheitlichen Gründen nicht mitwirken.

Mit 28 Jahren im "Team Jung"

Der 28 Jahre alte Magnus Landin führte damals das Team "Jung" an, im Saisonverlauf holte man noch Samir Bellahcene (29 Jahre) ins Aufgebot. Insgesamt sieben Spieler im offiziellen Kader sind 23 Jahre oder jünger, nennenswerte Einsatzzeiten erhalten davon Eric Johansson mit 10,5 Stunden (ca. 26 Minuten pro Partie) und Elias Ellefsen a Skipagötu mit rund 6,7 Stunden (ca. 16 Minuten pro Partie).

Vier Spieler hingegen haben schon die Marke von 14 Stunden geknackt, Dauerbrenner Niclas Ekberg spult im Schnitt 46 Minuten pro Partie auf dem Parkett ab, dahinter folgen Tomas Mrkva (40 Minuten) und Patrick Wiencek (37 Minuten). Im Sommer wird Ekberg den THW verlassen - diese Lücke wie auch den Abgang von Sven Ehrig und Jarnes Faust sollen Lukas Zerbe (28 Jahre, TBV Lemgo Lippe) und Bence Imre (21 Jahre, FTC Budapest) füllen.

Was wird aus Weinhold?

Eine Planstelle im rechten Rückraum wird man mit Emil Madsen besetzen. Der 23-Jährige kommt von GOG mit der Empfehlung als Toptorjäger der Champions League und wird sich vor allem mit Harald Reinkind die Einsatzzeiten teilen.

Eduardo Gurbindo kam über die Rolle des Backups nie hinaus, auch der Vertrag mit Steffen Weinhold läuft nach Vereinsangaben im Sommer aus. Weinhold ist der einzige Stammspieler, der noch in der Schwebe hängt. Ansonsten sind nur die Kontrakte der Youngster Magnus Bierfreund, Henri Pabst und Luca Schwormstede auslaufend.

Perez de Vargas kommt nicht vorzeitig

Im Tor fiebert man 2025 auf die Ankunft von Gonzalo Perez de Vargas hin. Der Spanier vom FC Barcelona wird bei Vertragsbeginn immerhin schon 34 Jahre alt sein. Wer dann der Gespannpartner wird - ungewiss. Mrkva und Bellahcene haben bislang nur noch für die kommende Spielzeit ein Arbeitspapier.

Mit 29,3 % (Mrkva) und 28,7 % (Bellahcene) sind die Kieler Schlussleute von den Stammkeepern im oberen Mittelfeld. Eigentlich nicht genug für die Ansprüche beim Rekordmeister, der mit Niklas Landin eine prägende Figur der letzten Jahre verloren hatte.

Ein vorzeitiger Transfer von Perez de Vargas hat Weinstock ausgeschlossen. Rang 8 gibt die HBL als Zwischenzeugnis für das Kieler Torwarttrio aus, zu dem auch Magnus Bierfreund gehört. Der Youngster konnte in der Bundesliga bislang noch keinen Ball parieren, kassierte 19 Treffer in rund einer Viertelstunde Einsatzzeit.

Anfälligkeit von außen

In der Abwehr sind die Zebras vor allem von Außen anfällig, beim Gegentorschnitt sind von dort nur die Recken ein wenig schwächer. Im Angriff konnten die Zebras rund zwei Drittel (65,14 %) ihrer Würfe erfolgreich im gegnerischen Gehäuse unterbringen. Von den fünf Topteams ist es allerdings die schlechteste Wurfquote, auch Lemgo ist leicht besser.

Dabei stimmen allerdings die Quoten bei den Distanzwürfen (Platz 1) und von Außen (Platz 2). Auch die Zahl der technischen Fehler ist im Rahmen, auch wenn vor allem Magdeburg und Hannover hier dem Rekordmeister noch einen Schritt voraus sind.

Welche Änderungen sind zu erwarten?

Das Gerüst der Mannschaft steht, und mit Johansson und Madsen (beide 23) und dem 21-Jährigen Ellefsen a Skipagötu hat man einen Rückraum, der eine neue Ära begründen kann. Blickt man auf die Vertragslaufzeiten, dann müssen vor allem im Tor und am Kreis zeitnah die Umbrüche erfolgen, um dann wieder in allen Wettbewerben bis zum Saisonende um die Titel mitzuspielen.

"Mit unseren Ansprüchen und unserem Kader ist die Champions League Pflicht", sagte Weinstock den Kieler Nachrichten und betonte auch: "Würden wir länger als nur ein Jahr European League spielen, müsste man Neuverpflichtungen ans Budget anpassen."

Vertragslaufzeiten THW Kiel

Vertrag bis 2029

Gonzalo Pérez de Vargas (ab 2025)

Vertrag bis 2028

Eric Johansson

Emil Wernsdorf Madsen (ab 2024)

Vertrag bis 2027

Harald Reinkind

Karl Wallinius

Elias Ellefsen a Skipagötu

Lukas Zerbe (ab 2024)

Vertrag bis 2026

Filip Jicha (Cheftrainer)

Christian Sprenger (Co-Trainer)

Mykola Bilyk

Rune Dahmke

Petter Överby

Bence Imre (ab 2024 mit Option)

Vertrag bis 2025

Tomas Mrkva

Samir Bellahcene

Domagoj Duvnjak

Magnus Landin

Patrick Wiencek

Hendrik Pekeler

Vertrag bis 2024

Magnus Bierfreund

Steffen Weinhold

Henri Pabst

Luca Schwormstede

feststehender Abgang

Eduardo Gurbindo (Besiktas Istanbul)

Niclas Ekberg (Ystads IF/SWE)

Jarnes Faust (TBV Lemgo Lippe)

Sven Ehrig (Ziel unbekannt)