Kader Österreich für Start in EHF Euro Cup der Frauen

Am 2. Februar wurde die Niederländerin Monique Tijsterman als neue Teamchefin von Österreichs Handball Frauen Nationalteam präsentiert. Keine zwei Wochen später beruft sie ihren ersten Kader für die bevorstehenden Spiele im EHF EURO Cup.

Im EHF EURO Cup, in dem sich die Gastgeber der nächsten Handball-EM der Frauen und die bereits qualifizierten Teams gegenüberstehehn, trifft Österreich am 28. Februar auswärts in Halden und am 3. März zu Hause in Innsbruck auf Norwegen.

18 Spielerinnen umfasst der Kader, der am 28. Februar auswärts und am 3. März in Innsbruck den amtierenden Europameister und aktuellen Vize-Weltmeister Norwegen fordern wird. Mit Stefanie Kaiser und Mirela Dedic fehlen zwei Stützen verletzungsbedingt, dafür erhalten Philomena Egger und Eleonora Stankovic ihre erste Einberufung zum A-Nationalteam.

"Ich kann es mittlerweile kaum erwarten, dass es los geht. Co-Trainer Erwin Gierlinger und Sportdirektor Patrick Fölser haben mir in den vergangenen Wochen geholfen, mir einen guten Überblick zu verschaffen. Ich habe vergangene Woche mit allen 18 Spielerinnen persönlich gesprochen", erklärt Monique Tijsterman. Mit dabei ist auch Fabienne Tomasini nach ihrem vor exakt einem Jahr gegen Brasilien erlittenen Kreuzbandriss.

Zwei Ausfälle und ein starker Gegner

"Mit Stefanie Kaiser und Mirela Dedic haben wir zwei schwere Ausfälle zu verkraften. Gleichzeitig ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt um einige junge Spielerinnen zu sichten. Daher habe ich mich entschieden, Philomena Egger und Eleonora Stankovic einzuberufen", so die Nachfolgerin von Herbert Müller, die zudem auch auf Nina Neidhart aufgrund universitärer Verpflichtungen verzichten muss.

Für ihren ersten Trainings-Lehrgang hat die Neo-Teamchefin bereits einen konkreten Plan erstellt: "Ich habe einiges im Kopf, das ich im Training mit den Spielerinnen durchgehen möchte. Speziell in unserer ersten gemeinsamen Woche." Mit Norwegen wartet dann in den ersten Spielen gleich ein internationales Schwergewicht.

Das Team rund um Stine Oftedal bezwang zum Auftakt des EHF EURO Cup Ungarn auswärts 38:31 und legte zuhause gegen die Schweiz mit einem 44:29 nach. Die Skandinavierinnen zählen als Titelverteidiger bei der erstmals mit 24 Nationen ausgetragenen EM zum engsten Favoritenkreis. Österreich trägt mit zwei Vorrundengruppen in Innsbruck und einer Hauptrundengruppe sowie dem Finalwochenende in Wien den Hauptpart unter den Ausrichtern. Monique Tijsterman: "Unser Ziel ist, gegen Norwegen zwei gute Spiele abzuliefern."