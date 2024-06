"Kader mit sehr viel Potential": Gregoritsch testet acht Neulinge

Österreichs U-21-Nationalmannschaft bestreitet am Freitag ein Testspiel gegen Schottland. Teamchef Werner Gregoritsch setzt dabei auf frisches Blut.

Das österreichische U-21-Nationalteam testet am Freitag (19.00 Uhr) in Wiener Neustadt gegen Schottland. Im Camp in Bad Tatzmannsdorf begrüßte Teamchef Werner Gregoritsch insgesamt acht Neulinge, darunter Justin Omoregie, Zeteny Jano und Lukas Reischl vom FC Liefering und Benjamin Böckle von Preußen Münster. Reischl wurde für den erkrankten Austria-Stürmer Muharem Huskovic nachnominiert. Auch Rapids Moritz Oswald rückte nach, er ersetzt Fabian Wohlmuth.

Weitere Debütanten neben dem erwähnten Quartett sind Alexander Briedl (Blau-Weiß Linz), Namory Cisse (Austria Lustenau), Michael Glück (1860 München) und Luca Pazourek (Austria Wien). "Es ist ein Kader mit sehr viel Potential. Die neuen Spieler sollen mir in dieser Woche zeigen, dass sie eine Bereicherung für das U-21-Team sein können und uns im Herbst, wenn die finale Phase der Quali auf uns wartet, weiterhelfen können", sagte Gregoritsch, der vor den jungen Schotten warnte. "Sie liegen in ihrer Quali-Gruppe aktuell vor Belgien auf dem zweiten Platz."