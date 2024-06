Kader-Ergänzung aus Schweden für den HBW Balingen-Weilstetten

Kurz vor Beginn der neuen Saison nimmt der Kader des HBW Balingen-Weilstetten weitere Formen an. Mit der Neuverpflichtung eines zweiten Kreisläufers konnte Geschäftsführer Felix König heute Vormittag die nächste, wichtige Personalentscheidung bekannt geben.

Nach dem Karriereende von Felix Danner und dem Wechsel von Nicola Grahovac haben die Verantwortlichen nach intensiver Sondierung des Spielermarktes den Schweden Max Santos unter Vertrag genommen. Der 26-jährige Kreisläufer kommt vom schwedischen Erstligisten HK Malmö und bringt aus der aktuellen Saison die Empfehlung einer 80-prozentigen Trefferquote mit.

Seine Profikarriere, in der er bisher ausschließlich in Schweden gespielt hat, begann beim Aranäs HK in der ersten Schwedischen Liga. 2018 wechselte Santos innerhalb der ersten Liga für drei Jahre zum Önnered HK und von 2021 bis jetzt stand er im Kader von Malmö. Insgesamt hat Santos bislang 369 Erstligatore in Schweden erzielt.

"Nach intensivem Videostudium und einigen Telefongesprächen sind wir überzeugt davon, dass wir mit Max den passenden Partner zu Tobias Heinzelmann gefunden haben", erklärte Balingens Geschäftsführer König, dass Santos vom Kreis nicht nur treffsicher sei. Mit seiner Größe und Statur könne er auch für seine Mitspieler die notwendigen Sperren am Kreis stellen und im Innenblock der Balinger Abwehr verteidigen.

"Die Entscheidung ist mir ziemlich leichtgefallen", meinte der Neu-Gallier Max Santos nach der Vertragsunterzeichnung. Er habe viel Erfreuliches von Balingen, vom Verein und der Stadt gehört. "Für mich fühlt sich die Entscheidung total richtig an und ich freue mich darauf, in der kommenden Saison in Balingen und für die Gallier zu spielen", meinte Santos, dass er in der kommenden Spielzeit gerne ein Teil der HBW-Familie sein möchte und, dass er beim HBW seinen nächsten Schritt in seiner Handball-Karriere machen möchte.

"Mit der Verpflichtung von Max Santos haben wir eine weitere und für die kommende Saison sehr wichtige Personalie unter Dach und Fach gebracht. Um den Kader zu vervollständigen sind wir derzeit auch noch mit anderen Spielern und ihren Beratern in ganz konkreten Verhandlungen und sind sehr zuversichtlich, dass wir in den nächsten Tagen Ergebnisse bekannt geben können", war HBW-Geschäftsführer König sehr zuversichtlich, dass der Kader bis zum Trainingsauftakt komplett sein wird.