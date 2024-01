Kader des VfL Pfullingen nimmt weiter Formen an

Der VfL Pfullingen feilt weiter an seinem Kader für die Saison 2024/25. Jetzt hat der Drittligist drei weitere Verlängerungen bekannt gegeben.

Mit Valentin Bantle, Lukas Dietrich und Jason Ilitsch haben drei weitere VfL Spieler ihre Verträge verlängert. Nach der Verlängerung von Torhüter Daniel Schlipphak hat nun auch der zweite VfL- Keeper für die neue Saison zugesagt. Somit bleibt auch Eigengewächs Valentin Bantle den Echazstädtern erhalten.

"Wir sind froh, dass wir auch mit Valentin um eine weitere Saison verlängern zu konnten. Er hat zu Beginn der Saison die Chance bekommen, sich aus der zweiten Mannschaft im Drittligateam zu etablieren und hat dann in den letzten Monaten gezeigt, dass er großes Potential für die 3. Liga hat", freut sich Simon Tölke, sportlicher Leiter und ehemaliger Torhüter des VfLs über die Verlängerung seines Nachfolgers im Kasten der Pfullinger. Nach einer schwereren Knieverletzung im Sommer konnte Valentin Bantle erst Anfang Oktober ins Spielgeschehen eingreifen.

Auch hinter die Vertragsgespräche mit Jason Ilitsch können die Verantwortlichen des Drittligisten einen Haken machen, denn der Rückraumspieler bleibt eine weitere Saison. "Jason hat bewiesen, dass er inzwischen ein etablierter Drittligaspieler ist. Er ist in unserer Abwehr eine feste Säule und wir sehen mit seiner Qualität im Eins-gegen-Eins und seiner Torgefährlichkeit auch noch großes Potential im Angriff", so Simon Tölke. Auch Ilitsch hatte im letzten Jahr mit Verletzungsproblemen zu kämpfen: Am Ender der Saison 2023/2024 verletzte sich der Rechtshänder schwerer an der rechten Schulter und hat einen langen Reha-Prozess hinter sich.

Neben Julius Schmidt wird auch Lukas Dietrich weiterhin auf der Rechtsaußen-Position der Pfullinger auflaufen. "Lukas hat in seiner ersten Saison in der 3. Liga zunächst die üblichen Anlaufschwierigkeiten für einen jungen Spieler gehabt. Aufgrund seiner starken athletischen Veranlagung bringt er aber alle Eigenschaften mit, um ein etablierter Rechtsaußen zu werden. Wir sind daher froh, dass auch er für eine weitere Saison zugesagt hat", erklärt Simon Tölke abschließend.