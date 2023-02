Kader der DHB-Frauen steht: Mit sechs Neuen ins WM-Jahr 2023

Bundestrainer Markus Gaugisch hat seinen Kader für die Länderspiele gegen Ungarn und Polen bekanntgegeben. Die Kapitäninnenrolle teilen sich zwei Spielerinnen.

Markus Gaugisch, Bundestrainer der DHB-Frauen, hat für das Drei-Nationen-Turnier mit Länderspielen gegen Ungarn in Ludwigsburg (3. März, 19.30 Uhr) und gegen Polen in Heidelberg (5. März, 15 Uhr) im Vergleich zur EM 2022 im November sechs neue Spielerinnen nominiert. Mit 19 Spielerinnen geht der DHB damit in die ersten Spiele im Länderspieljahr 2023.

Leuchter und Mühlner hoffen auf ihr Debüt

Die nach Verletzung wiedergenesenen Außenspielerinnen Antje Döll (SG BBM Bietigheim) und Amelie Berger (HSG Bensheim/Auerbach) feiern ebenso wie Rückraumspielerin Alicia Stolle (FTC Budapest) ihr Comeback. Zum ersten Mal seit der Europameisterschaft 2020 wurde Annika Lott vom Thüringer HC in den Kader berufen. Chancen auf ihr Debüt im Nationaltrikot haben Leverkusens Linkshänderin Viola Leuchter und Kreisläuferin Maxi Mühlner (Buxtehuder SV). Alina Grijseels (HB Metz Moselle Lorraine) und Emily Bölk (FTC Budapest) führen die Truppe als Kapitäninnen an.

Test für die WM-Playoffs im April

"Das Aufgebot ist eine Mischung aus arrivierten Spielerinnen, Rückkehrerinnen und Neulingen, sodass wir uns ein umfassendes Bild mit Blick auf die kommenden Aufgaben machen können", erklärte Bundestrainer Gaugisch. Die beiden Länderspiele seien "zwei Härtetests gegen zwei gute Gegner", sie sind zugleich eine Standortbestimmung für die WM-Play-offs gegen Griechenland im April.