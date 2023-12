Kader-Comeback in Kiel? Teuchert und die Sinnfrage

Seit Wochen fehlt Top-Torschütze Cedric Teuchert Hannover aufgrund einer hartnäckigen Muskelverletzung im Oberschenkel. Vor dem Gastspiel in Kiel gibt es Hoffnung auf die Rückkehr des 26-Jährigen.

Eigentlich war klar, dass Cedric Teuchert in diesem Jahr nicht mehr spielen kann. Eine hartnäckige Muskelverletzung im Oberschenkel setzt den Torjäger von Hannover 96, der in dieser Saison schon achtmal getroffen hat, seit Wochen außer Gefecht, Teucherts letzter Einsatz datiert vom 28. Oktober, als er im Spiel auf Schalke (2:3) kurz vor Schluss wegen Oberschenkelproblemen ausgewechselt wurde.

Zunächst sah es nicht nach einer längeren Pause aus. Aber Teucherts Rückkehr auf den Platz zog sich von Woche zu Woche hin. "Wir dachten zwischendurch, dass wir ihn aufbelasten können. Und das Signal, dass alles gut ist, kam ja auch. Und dann kam der Rückschlag", erzählt Stefan Leitl. "Das müssen wir akzeptieren. Für ihn ist es bitter. Und für uns natürlich auch."

Cedi ist fleißig, und es sieht gut aus. Es geht um Chance und Risiko. Stefan Leitl

Der 96-Trainer hat den Ausfall seines Leistungsträgers bislang klaglos hingenommen und sich zum Thema Teuchert nur auf Nachfrage geäußert. In der vergangenen Woche kam vom Coach das Signal, dass mit Teucherts Rückkehr in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen sei.

Aktuell hat Leitl aber wieder eine kleine Hoffnung, dass Teuchert zumindest für das letzte Spiel des Jahres am kommenden Samstag (20.30 Uhr) beim Tabellenzweiten Holstein Kiel in den 96-Kader zurückkehren kann. Der 26-Jährige absolvierte am Montagnachmittag im Training ohne Probleme Passübungen. "Cedi ist fleißig, und es sieht gut aus. Es geht um Chance und Risiko", erklärt Leitl. "Wenn eine Chance da ist und wir wissen, dass das Rest-Risiko so minimal ist, dass nichts passieren kann, dann sage ich als Trainer natürlich ja. Dann nimmst Du Deinen besten Torschützen mit. Ist das Risiko zu groß, wäre es nicht gut, wenn ich ihn mitnehmen würde."

Teuchert "merkt selbst, ob es Sinn macht und geht"

Und Teuchert dann vielleicht auch in Teilen der Wintervorbereitung ausfällt. 96 fliegt am 2. Januar für eine Woche ins Trainingslager nach Jerez de la Frontera in Andalusien.

Richtung Donnerstag wird wohl eine Entscheidung fallen, ob Teuchert mit nach Kiel reisen kann oder doch nicht. "Cedi ist mega motiviert und will unbedingt zurückkommen. Er ist aber auch in einem Alter, wo er selbst merkt, ob es Sinn macht und geht. Er gibt ordentlich Gas, aber alles in Absprache. Es macht aber keinen Sinn, wenn der Körper Nein sagt", sagt Leitl.