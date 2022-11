Kabak und Kramaric betreiben Frustbewältigung

Reichlich Enttäuschung hatten die Hoffenheimer nach der vierten Heimpleite in Folge zu bewältigen, einigen gelingt eine zügige Verarbeitung.

Trotz seiner starken ersten Saisonphase im neuen Klub musste der vom FC Schalke geholte Ozan Kabak das Hoffenheimer Kalenderjahr mit einem Frusterlebnis beenden. Gegen den VfL Wolfsburg hatte es die vierte Heimniederlage in Serie gesetzt, zu der der 22-Jährige auch noch ein unglückliches Eigentor beigesteuert hatte.

Oliver Baumann hatte einen Kopfball aus kurzer Distanz per Fußabwehr noch parieren können, doch der Ball prallte dem verdutzen Kabak ans Bein und von dort zum 1:1 ins TSG-Tor. Es war übrigens bereits das 20. Gegentor, das Hoffenheims Nummer 1 in seiner langen Karriere durch einen Mitspieler hat hinnehmen müssen. Damit ist Baumann der erste Torhüter der Liga, der diese traurige Marke erreichte.

Standard-Tore helfen Kabak

Kabak hat den Frust ziemlich zügig abgebaut. In einem anderen Umfeld knüpfte der Türke im Kreis seiner Nationalmannschaft an seine erstaunliche Offensivbilanz an und erzielte per Kopf im Länderspiel gegen Schottland das 1:0 beim 2:1-Sieg der Mannschaft des deutschen Trainers Stefan Kuntz. Auch in der Bundesliga hatte der Innenverteidiger bereits zwei Tore und drei Assists gesammelt. Am Samstag kann Kabak gegen Tschechien weiter Frustbewältigung betreiben, ehe auch für ihn Urlaub ansteht. Die WM hatte die Türkei verpasst.

Dagegen will Andrej Kramaric in Katar an die starken Leistungen vor vier Jahren anknüpfen, als die Kroaten Vizeweltmeister wurden. In der Bundesliga hatte sich der Star der TSG bislang noch nicht in WM-Form präsentiert und war mit drei Toren und drei Assists hinter den Erwartungen geblieben. In den jüngsten sechs Ligapartien war Kramaric ohne Torbeteiligung geblieben.

Kramaric als Matchwinner

Dafür läuft es im Nationaldress gleich wieder. In der Generalprobe der Kroaten vor der WM in Riad in gegen Saudi-Arabien erzielte der eingewechselte Hoffenheimer den entscheidenden Treffer zum 1:0-Erfolg. Nun hoffen sie im Kraichgau, dass ihr einst so zuverlässiger Torjäger über die WM wieder zu alter Treffsicherheit findet. "Ich hoffe, Andrej wird bei der WM viele Erfolgserlebnisse haben, um mit einer positiven Stimmung zurückzukommen", wünscht sich Trainer André Breitenreiter, "die WM ging ihm schon länger durch den Kopf und die Befürchtung war da, sich zu verletzen. Er hat trotzdem alles gegeben, deshalb kann ich ihm keinen Vorwurf machen. Aber wir brauchen ihn im neuen Jahr in einer anderen Verfassung, keine Frage."

Ab kommenden Mittwoch geht es für die Kroaten in der Vorrunde gegen Marokko, Kanada und Belgien.