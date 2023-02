Kabak ringt um seine Form

Nach einem starken Start ist der Neuzugang und Innenverteidiger von seiner Linie abgekommen.

Das hatte sich Ozan Kabak ganz anders vorgestellt. In Hoffenheim wollte der leidgeprüfte Innenverteidiger die Krisen und Rückschläge der Vergangenheit abschütteln und endlich wieder auf die Sonnenseite des Fußballs zurückkehren. Mit dem VfB Stuttgart war Kabak 2019 abgestiegen, die auf dem Weg in die Zweitklassigkeit befindlichen Schalker hatte er im Winter 2021 für ein halbes Jahr Richtung Liverpool verlassen, und war in der Folgesaison mit Norwich City aus der Premier League abgestiegen.

Statt mit der TSG eine Rückkehr auf die europäische Bühne anzusteuern, findet sich der 22-Jährige schon wieder im Abstiegskampf wieder. Quasi umringt im Keller von seinen alten Klubs, Schlusslicht Schalke (noch) sechs Punkte entfernt, punktgleich mit dem VfB.

Kabak ringt vor allem im neuen Kalenderjahr um seine Form

Dabei hatte sich zunächst alles gut eingelassen für Kabak im Kraichgau. Von Beginn an zählte der Innenverteidiger zu den Leistungsträgern, half die Defensive zu stabilisieren und wurde selbst bei Standards torgefährlich (2 Tore/3 Assists). Bis Spieltag 10 lag Hoffenheim auf Rang vier und hatte selbst nach zwölf Spielen noch die drittwenigsten Gegentore der Liga kassiert.

Doch auch Kabak geriet fortan in den unfassbaren Sog der Negativspirale und ringt vor allem im neuen Kalenderjahr um seine Form. Und um seine Fitness. Denn der Nationalspieler der Türkei schleppt sich seit Monaten mit latenten Mittelfußproblemen herum. Sicher auch eine Ursache für die teils erschreckend schwachen Auftritte etwa gegen Gladbach (1:4) oder besonders in Bochum (2:5). Schwerfällig, fast tapsig wirkte der einst so resolute Zweikämpfer, kam oft nicht nur zu spät, sondern erst gar nicht in die Zweikämpfe. Eine Gelb- und auch eine Gelb-Rot-Sperre hat sich Kabak im Saisonverlauf auch deswegen bereits eingehandelt.

Wir müssen versuchen, seine Stärken wieder auf den Platz zu bringen. Pellegrino Matarazzo

Seit dem Trainerwechsel hat sich auch Kabak wieder gefangen, ohne allerdings seine frühere Wucht und Wirkung zu entfalten. "Wir müssen versuchen, seine Stärken wieder auf den Platz zu bringen, man hat ja gesehen, dass er es kann", erklärt Trainer Pellegrino Matarazzo und will dem einstigen Hoffnungsträger jegliche Unterstützung geben, sei es im Training oder in Gesprächen, "es geht darum, ihn dorthin zu begleiten. Den Weg geht der Spieler, wir können nur Impulse geben als Trainer und Mitspieler."

Von den Fußproblemen war zuletzt weder die Rede noch etwas zu sehen. Das wäre die Grundvoraussetzung dafür, dass Kabak seine Dynamik wieder voll entfalten und der taumelnden Mannschaft wieder zu mehr Halt und Sicherheit verhelfen kann. Sonst droht Kabak, am vierten Abstieg in vier Jahren beteiligt zu sein.