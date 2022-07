Kabak: "Ein unglaublicher Moment für mich"

Das war ein zäher Saisonstart für die TSG Hoffenheim, beim Regionalligisten tat sich der Bundesligist erstaunlich schwer, die nächste Pokalrunde zu erreichen. Zwei Neuzugänge mussten es richten.

Das hätte leicht auch ins Auge gehen können. Auch im ersten Pflichtspiel der neuen Saison offenbarte die TSG bedenkliche Schwächen in der Defensive und bot dem SV Rödinghausen dicke Gelegenheiten, in Führung zu gehen. Doch der Regionalligist nahm die Einladungen nicht an.

Zwar hatte Hoffenheim die Spielkontrolle, wurde lange aber nur nach Standards gefährlich, meist wenn Robert Skov zum Flanken kam, der an Stelle des nach Leipzig verkauften David Raum die linke Außenbahn beackerte. Erst als Rödinghausen langsam aber sicher die Kräfte schwanden, zog der Favorit ein Powerplay auf und hätte die Partie auch entscheiden müssen.

Kabak trifft beim Pflichtspiel-Debüt

Gleich im ersten Pflichtspiel gelang dem von Schalke 04 verpflichteten Innenverteidiger Ozan Kabak damit auch sein erster Treffer für den neuen Arbeitgeber. Ein enorm wichtiges zudem, ein Start nach Maß im neuen Trikot für den 22-Jährigen. "Ein unglaublicher Moment für mich, ich bin sehr froh, dass ich dem Team gleich helfen konnte", freute sich Kabak, "es ist sehr speziell gleich im ersten Spiel zu treffen. Es war ein harter Pokalfight."

Wenig später traf auch der zweite Neuzugang. Grischa Prömel musste nach einer famosen Vorarbeit von Georginio Rutter nur noch den Fuß zur endgültigen Entscheidung hinhalten. Und so benötigte der Favorit unterm Strich anfangs das nötige Glück, nicht in Rückstand zu geraten und später einen enormen Kraftakt, um die tapferen Regionalligisten niederzuringen.