Kabadayi will Schalke Coman-Glanz verleihen

Nach elf Jahren beim FC Bayern München will Yusuf Kabadayi versuchen, bei Schalke 04 den Sprung ins Profigeschäft zu schaffen. Der Debütant vom vergangenen Wochenende hat nun seine Ziele und Ansprüche erläutert, es geht auch um Kingsley Coman.

Eigentlich wollte Schalke 04 keine Spieler mehr von anderen Vereinen ausleihen, bei Yusuf Kabadayi hat der Absteiger aber eine Ausnahme gemacht - die bislang einzige im aktuellen Transfersommer, Kaufoption inklusive. "Als talentierter Junioren-Nationalspieler passt er mit seinen fußballerischen Qualitäten und seiner Einstellung perfekt zu unserer Philosophie", sagt Sportdirektor André Hechelmann. "Wir sind überzeugt, dass sich Yusuf hier auf Schalke an der Seite erfahrener Spieler weiterentwickeln wird."

Der erste Schritt ins Profigeschäft

Elf Jahre lang trug der 19-Jährige das Trikot des FC Bayern München, bei dem er alle Jugendmannschaften durchlief und zuletzt in der Regionalliga Bayern in 20 Spielen neun Treffer erzielte (zwei Vorlagen). Nun will er auf Schalke den Sprung ins Profigeschäft schaffen, der erste Schritt ist ihm bereits gelungen: Bei der 0:1-Niederlage der Königsblauen am vergangenen Sonntag gegen Eintracht Braunschweig feierte Kabadayi sein Debüt. Er wurde für Bryan Lasme, den nach rund einer Stunde Krämpfe plagten, eingewechselt.

"Eine gesunde Nervosität"

"Ich bin dem Trainer dankbar, dass er mich eingesetzt hat. Vom Profidebüt habe ich schon als kleiner Junge geträumt", sagt Kabadayi nun. "Man hat gesehen, dass noch nicht alles klappt" - das Anlaufen nannte er als Beispiel, aber auch die Verständigung untereinander. Für den dribbelfreudigen Teenager, der sich auf dem Flügel sieht, kein Problem: "Das wird sich alles entwickeln." Er verspürt "eine gesunde Nervosität". Die größte Umstellung sei für ihn, dass er nun "ohne Freunde und Familie" auskommen muss.

Kabadayi hatte vor seinem Wechsel nach Gelsenkirchen Teile der Vorbereitung mit den Profis des FC Bayern absolviert, an die Hand genommen wurde er dort vor allem von erfahrenen Spielern wie Kingsley Coman und dem Ex-Schalker Eric Maxim Choupo-Moting. Für Kabadayi ist Coman auf der Außenposition "einer der Besten der Welt", der Rechtsfuß hat versucht, sich in kurzer Zeit "sehr viel von ihm abzuschauen". Vielleicht gelingt es Kabadayi in den nächsten Monaten, Schalke 04 in der 2. Liga einen Hauch von Coman-Glanz zu verleihen.