Kabacas Appell: "Wir dürfen uns darauf nicht ausruhen"

Der SV Sandhausen hat mit zwei Siegen in den ersten drei Spielen an die starke Rückrunde der Vorsaison angeknüpft. Vor dem Gastspiel in Karlsruhe werden allerdings Erinnerungen an 2019 wach.

Zwei Heimsiege aus den ersten drei Spielen, Rang sechs und das souveräne Weiterkommen im Pokal: Der SV Sandhausen hat an die bärenstarke Rückrunde der Vorsaison angeknüpft. "Wir können - wenn wir alles abrufen - gegen jeden Gegner in dieser Liga gewinnen", erklärte SVS-Coach Alois Schwartz in für ihn ungewohnter Euphorie nach dem 1:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf.

Von allzu großer Zufriedenheit ist man am Hardtwald aber weit entfernt. "Die Stimmung ist sehr gut", sagt Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter beim SVS, "aber wir dürfen uns darauf nicht ausruhen." Denn nun steht für die Kurpfälzer das Gastspiel beim Karlsruher SC an, der mit 3:9 Toren und zuletzt einem durchaus glücklichen Remis in Fürth in die Saison gestartet ist. Nicht nur aufgrund der regionalen Nähe kommt dem Spiel beim badischen Rivalen eine besondere Bedeutung zu.

Sonderlob für Torhüter Drewes

Auch weil sich der eine oder andere Protagonist beim SVS an den Spätsommer 2019 erinnert sieht. Damals trat Sandhausen am 6. Spieltag als Tabellendritter beim KSC an, kassierte eine knappe 0:1-Niederlage und blieb in der Folge sechsmal sieglos und schwebte länger als erhofft in Abstiegsgefahr. Geschichte soll sich diesmal nicht wiederholen. "Gegen einen solchen Gegner, ist es immer schwer zu spielen", warnt Kabaca vor dem KSC.

Eine entscheidende Rolle soll auch am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) Torwart Patrick Drewes spielen. Der Schlussmann hatte gegen Düsseldorf einen Sahnetag erwischt (kicker-Note 2 und die Berufung in die Elf des Tages) und sich sogar ein Sonderlob von Schwartz verdient: "Er hat uns im Spiel gehalten."