Kaba verteidigt für Lippstadt

Der SV Lippstadt 08 ist auf der Suche nach Verstärkungen beim Ligakonkurrenten SV Rödinghausen fündig geworden. Ibrahim Kaba trägt ab sofort das Trikot des SVL. Sportdirektor Dirk Brökelmann sagt in einer Meldung über den 21-jährigen Innenverteidiger, der bei Arminia Bielefeld und dem VfL Bochum ausgebildet wurde: "'Ibi' hat in den letzten Jahren durchgehend auf Regionalliga-Niveau gespielt und trainiert." Brökelmann weiter: "Wir verpflichten also einen sehr jungen Spieler, der aber die Liga und das Niveau bereits gut kennt. Ich bin mir sicher, dass er super zum Team passt und uns im Defensivverbund eine große Stütze sein wird."