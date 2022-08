Kaan-Marienborn verteidigt gegen Rödinghausen die Tabellenführung

Am Samstag hat der 1. FC Kaan-Marienborn das Spitzenspiel gegen den SV Rödinghausen für sich entschieden und damit die Tabellenführung verteidigt. Münster kam nicht über ein Unentschieden gegen Mönchengladbach II hinaus, auch Fortuna Köln spielte nur remis. Oben herangepirscht hat sich indes Rot-Weiß Oberhausen.

Die gute wie erwartbare Nachricht: Nach zwei Nullnummern am Freitag fielen am Samstag Tore in der Regionalliga West.

Allen voran der 1. FC Kaan-Marienborn hatte gegen Ende seines Heimspiels gegen den SV Rödinghausen seinen Spaß. In der 52. Minute musste die Elf von Trainer Thorsten Nehrbauer zunächst noch einen Rückschlag verkraften: Safi schlenzte den Ball nach einem Konter zur SVR-Führung ins Netz. Doch auf Pazurek konnten sich die Käner an diesem Nachmittag verlassen, erst erzielte er frei vor Torwart Estevao den Ausgleich (76.), ehe er in der 85. Minute einen Elfmeter zum Siegtor verwandelte. Damit sicherte sich Überraschungsteam FCKM weiter die Tabellenführung.

Eigentlich sieht sich der SC Preußen Münster als legitimer Inhaber dieses Platzes. Gegen die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach mussten die Preußen ein hartes Stück Arbeit bewältigen, kamen die Fohlen schließlich mit einigen Akteuren, die sich im Dunstkreis der Profimannschaft bewegen, wie Netz, Müsel oder Luxemburgs Nationalspieler Borges Sanches. Münsters Lorenz war das in der 9. Minute egal, der zweitligaerfahrene Linksfuß schoss einen Abpraller aus rund 25 Metern wuchtig und platziert ins Tor. Lange ließen die Adlerträger defensiv nicht viel zu, erst in der 56. Minute landete ein Abschluss von Borges Sanches am Pfosten. Elf Minuten später bekamen die Gäste einen Foulelfmeter zugesprochen, den Lieder verwandelte. Gegen Ende hin war die Partie völlig offen, doch keinem der beiden Teams gelang noch Entscheidendes.

Genauso wie Münster ist mit Rot-Weiß Oberhausen ein weiterer Traditionsklub dicht an Kaan-Marienborn dran. RWO zeigte sich gut erholt vom Spielabbruch beim 1. FC Köln II, bei dem Oberhausen am Ende 1:4 zurücklag. Auch gegen den SV Lippstadt 08 handelte sich der ehemalige Bundesligist einen Rückstand ein. Maier war in Minute 17 Nutznießer, dass die Kleeblätter zu schlampig klärten. Aber schon sieben Minuten später musste Kreyer bei einer präzisen Flanke von Winter nur die Fußspitze hinhalten, 1:1. Fast wäre Lippstadt in der 36. Minute abermals in Führung gegangen, doch Altuns Schuss rauschte Zentimeter am Pfosten vorbei. Im Gegenzug setzte Heinz einen Volley ins Netz. Mit einem abgefälschten Distanzschuss von Kreyer zog RWO in der 56. Minute auf 3:1 davon. Dieses Polster war auch bitter nötig, denn die Gäste legten ab der 70. Minute einen gehörigen Zahn zu und hatten große Chancen, die an Pfosten, Außennetz oder am langen Bein von Innenverteidiger Öztürk auf den letzten Millimetern noch versandeten.

Bodzek mit Köpfchen

Im Tabellenkeller bleibt der SV Straelen weiter punktlos. Auswärts bei Fortuna Düsseldorf II entglitt der Elf von Sunday Oliseh binnen vier Minuten das Spiel. Erst köpfte Fortuna-Legende Bodzek in der 62. Minute eine Geerkens-Flanke ins Netz, kurz darauf schob Brechmann das 2:0 nach. Auch als Düsseldorfs Niemiec in der 83. Minute Rot wegen Nachtretens sah, erweckte das den SVS nicht mehr entscheidend zum Leben.

Mühsam ernähren sich die Eichhörnchen von Fortuna Köln und vom 1. FC Bocholt. Während der FCB als Aufsteiger mehr oder weniger damit rechnen musste, dass er den Blick auch mal nach unten geht, starteten die Kölner Südstädter als Aufstiegsanwärter in die Saison.

Zu Bocholt: Das zweite 2:2 in Folge fühlte sich auswärts in Ahlen nicht ganz so gut an wie die Aufholjagd der Vorwoche gegen Wuppertal. Fakhro nutzte in der 6. Minute einen Abwehrfehler, Bocholt führte. Knapp 180 Sekunden später landete ein zweiter Ball auf dem Kopf von Skoda, der sich diese Chance nicht entgehen ließ und ausglich. Wieder waren nur knapp drei Minuten dazwischen, da netzte Torjäger Platzek aus spitzem Winkel für die Gäste ein. Dieser Vorsprung aus der 12. Minute hielt lange und nährte die Hoffnung der Gäste, endlich auch mal in der Regionalliga ein Spiel gewinnen zu können. Doch in der 67. Minute landete eine Rettungstat von Torwart Wickl vor den Füßen Sezers, der zum Ausgleich abstaubte. Dabei blieb es auch.

Fortuna Köln trennte sich von der U 23 des FC Schalke 04 torlos. Die Mannschaft von Markus von Ahlen zeigte dabei eine klare Steigerung im Vergleich zu den vorherigen Spielen. Vor allem im zweiten Spielabschnitt lag ein Kölner Tor in der Luft, doch die Schalker hatten mit Novakovic einen bärenstarken Keeper in ihren Reihen, der den königsblauen Talenten den Teilerfolg festhielt.

Aachen kann Überlegenheit nicht nutzen

Es war ein Traditions-Duell, mit dem der 5. Spieltag der Regionalliga West am Freitagabend startete: Mit 0:0 trennten sich der Wuppertaler SV und Alemannia Aachen. Verlief der Beginn der Partie noch mit ein paar gefährlichen Offensivaktionen - vor allem der WSV hatte die Führung auf dem Fuß-, flachte das Geschehen Mitte der ersten Hälfte ab und spielte sich vor allem zwischen den Strafräumen ab. Torchancen waren Mangelware. Auch im zweiten Durchgang blieb das Geschehen fahrig, viele Fehler schlichen sich ein. Die Aachener waren unterm Strich aber die bessere Mannschaft mit den besseren Gelegenheiten, die größte Chance auf den goldenen Treffer hatten die Gäste mit einem Pfostenschuss. So endete eine intensive Partie ohne Sieger.

Mit der Partie SG Wattenscheid 09 gegen SC Wiedenbrück wartete der Freitag noch mit einer weiteren hart umkämpften Partie auf. Auch hier fielen keine Treffer, Garant dafür war auf Seiten der Heimelf Keeper Staudt, der eine starke Vorstellung ablieferte. Dabei verlief der erste Durchgang noch recht chancenarm und ausgeglichen, der Aufsteiger hielt die Gäste mit einer konzentrierten Defensivleistung vom eigenen Tor fern. Nach der Pause wurde der SC Wiedenbrück stärker, doch in dieser Phase hatten die Bochumer durch Yildiz nach einem Konter ihre beste Chance. In der Schlussphase nahm die Partie dann nochmals Tempo auf, Tore wollten aber nicht fallen. Unterm Strich eine gerechte Punkteteilung, mit der es Wiedenbrück verpasst, oben anzuklopfen.

Geht der Düren-Traumstart weiter?

Das Freitags- bzw. Samstags-Geschehen kann derweil recht entspannt der 1. FC Düren verfolgen. Denn der Aufsteiger muss erst am Sonntag zuhause gegen den 1. FC Köln II ran, zumal die Stimmung beim Tabellenzweiten ohnehin ziemlich euphorisiert sein dürfte. Und wer weiß: Vielleicht geht der Traumstart in der neuen Liga ja weiter? Düren winkt in der einzigen Sonntagsbegegnung des 5. Spieltags die Tabellenführung.