Kaan-Marienborn siegt klar im Topspiel - Wattenscheid 09 braucht etwas Anlauf

Der 1. FC Kaan-Marienborn hat sich im direkten Duell klar vom FC Eintracht Rheine distanziert. An der Tabellenspitze feierten auch der SC Paderborn II und die SG Wattenscheid 09 Siege, wobei die SGW in Clarholz erst mit Verspätung wie ein Topteam agierte. Westfalia Herne hielt noch ohne neuen Trainer erstaunlich gut mit dem FC Gütersloh mit.

Klarer Sieger: Giovanni Karim Multari (links) vom 1. FC Kaan-Marienborn hat in dieser Szene gut mit Julius Hölscher von Eintracht Rheine zu tun, doch das gesamte Spiel ging klar an die "Käner". imago images/Rene Traut

Bevor der SC Westfalia Herne am Sonntag die Verpflichtung des neuen Cheftrainers bekannt gab, wurde nochmal unter der Leitung von Co-Trainer Danny Voß Fußball gespielt. Gegen den ambitionierten FC Gütersloh schien der Nachmittag nach zwei Minuten einen herben Verlauf zu nehmen, denn Kandic erzielte mit einem Flachschuss die frühe Führung. Auch wenn die Gäste danach gefährlich blieben, der nächste Torjubel war den Herne-Fans vergönnt, Erdogan verwandelte in der 16. Minute einen Foulelfmeter. Manstein hätte kurz vor der Pause die Gütersloher erneut in Führung schießen können, doch der schwach getretene Strafstoß wurde Beute von Westfalia-Torwart Happe. In der zweiten Halbzeit konnte Herne lange Zeit die Gäste vom Tor weghalten, bis zur 77. Minute, als es Handelfmeter für den FCG gab. Diesmal nahm sich Bannink die Kugel und verwertete diese Großchance äußerst souverän. Trotz einiger guter Aktionen ging Herne erneut leer aus und steht nach acht Spielen noch immer bei einem Zähler.

Kurios: Der FC Gütersloh fiel trotz des Sieges in der Tabelle von Platz sieben auf acht. Grund war, dass der ASC 09 Dortmund gegen die Hammer SpVg mit 3:0 gewann und nun ein besseres Torverhältnis als der ehemalige Zweitligist aus Ostwestfalen aufweist.

Tabellenführer bleibt die zweite Mannschaft des SC Paderborn, die ihren Torhunger mit einem 5:0 gegen den TuS Erndtebrück stillen konnte. Cuni traf beim Kantersieg doppelt. Den Paderbornern dicht auf den Fersen ist der 1. FC Kaan-Marienborn, der im direkten Duell den Abstand auf Eintracht Rheine von einem auf vier Zähler ausbaute. Der Drehschuss von Krieger brachte in der 17. Minute die "Käner" auf die Siegerstraße. Ein tückischer Freistoßaufsetzer von Hoffmann ließ den FCKM das 2:0 feiern (36.), ehe Maier in Minute 40 verkürzte. Kaan-Marienborn behielt den Kopf oben und Pazurek köpfte in der 60. Minute eine scharfe Freistoßflanke von Scheld ins Netz. Jener Scheld schnappte sich in der 74. Minute den Ball und verwandelte einen Foulelfmeter, den Waldrich nach unwiderstehlichem Sololauf herausgeholt hatte. Das 2:4 von Scherping (88.) beeindruckte den FCKM allenfalls für wenige Sekunden, dann legte Böhmer den 5:2-Endstand drauf.

Kleine lässt Wattenscheid 09 jubeln

Oben ganz dick dabei bleibt die SG Wattenscheid 09, die am Sonntag einen Dreier aus der Kategorie "Pflichtsieg" bejubeln durfte. Der Weg dahin war steinig, schließlich führte das noch sieglose Kellerkind TSV Victoria Clarholz nach 32 Minuten durch einen Treffer von Eugen Dreichel. Und das war keineswegs aus heiterem Himmel, wie das manchmal so ist, wenn ein Underdog gegen einen großen Favoriten trifft, denn die erste Halbzeit sah einen eindeutig überlegenen TSV Victoria. SGW-Trainer Christian Britscho fand in der Halbzeit offenbar die richtigen Worte, denn Wattenscheid steigerte sich jetzt. Lohn dafür war das 1:1 durch Hönicke, der in der 56. Minute mit der Fußspitze vollstreckte. Nur vier Minuten darauf war die Partie komplett gedreht, Kleine traf nach einem langen Ball zur Führung. Torschütze Eugen Dreichel holte sich kurz darauf nach einem zu harten Einsteigen in der gegnerischen Hälfte Gelb-Rot ab. Ebenfalls per Ampelkarte musste SGW-Spieler Lucas in der Nachspielzeit runter, der sich nach einem Bandencheck gegen Mitspieler Casalino wohl zu sehr aufgeregt hatte.

Die Sportfreunde Siegen kommen Platz zehn - der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt - ganz nahe. Beim Holzwickeder Sport Club erzielten Nebi (33.) und Mosch (77.) die Treffer zum hochverdienten 2:0, nur das Torverhältnis trennt die Cramer-Elf noch von einer Platzierung in den Top Ten. Dorthin kann auch der TuS Haltern am See blicken, der mit einem Elbers-Tor in der Nachspielzeit noch alle drei Punkte aus Meinerzhagen mitnahm. Beim 3:2-Sieg hatte Elbers schon vorher in der 18. Minute zum zwischenzeitlichen 2:0 getroffen, ehe der RSV nochmal heran kam.

Eine klare Angelegenheit war indes der Heimerfolg des SV Westfalia Rhynern gegen die SpVgg Vreden. Beim 6:0 erzielte Probst drei Treffer, Sezer, Toy und Seber trugen sich jeweils einmal in die Torschützenliste ein. Viel knapper, aber mindestens genauso bemerkenswert war der 2:1-Erfolg der SG Finnentrop-Bamenohl gegen die TSG Sprockhövel, denn es war der erste dreifache Punktgewinn überhaupt in dieser Saison für die Mannschaft von Trainer Ralf Behle.