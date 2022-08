Kaan-Marienborn kehrt auf Schalke an die Tabellenspitze zurück

In der Regionalliga West fand am Sonntag ein einziges Spiel statt: Der toll gestartete Aufsteiger 1. FC Kaan-Marienborn setzte seinen Lauf auf Schalke fort und eroberte sich die Tabellenspitze von Preußen Münster zurück.

Der Wahnsinn des 1. FC Kaan-Marienborn setzte sich am Sonntag zum Abschluss des 6. Spieltags fort. Der Aufsteiger eroberte sich bei der Schalker U 23, die vier Profis im Aufgebot hatte, die Tabellenspitze von Preußen Münster zurück. Die erste Hälfte im Parkstadion hatte keine großen Höhepunkte. Zweimal Castelle, der jeweils verzog und eine Schalker Slapstick-Einlage, die Novakovic noch rechtzeitig vor der Linie entschärfte - mehr war nicht los. Der zweite Durchgang startete mit einem Paukenschlag. Nach einer Ecke ging der 1. FCKM, der offensiv bis dahin kaum stattfand, durch Pazurek in Führung (51.). Schalke biss sich anschließend an der Gäste-Abwehr die Zähne aus. Ein weiterer Standard leitete das Käner 2:0 durch Hammel ein, der mit der Hacke sehenswert vollendete (72.). Die Knappen wussten diesmal zwar zu antworten - Cissé drückte einen Eckball in die Maschen (75.) -, Kozuki ließ in der Nachspielzeit jedoch den Ausgleich gegen Torwart Jendrusch und Tomas liegen.

Siege für Lippstadt und Rödinghausen

Am Samstag ging mit sechs Partien das Gros der Teams an den Start. Dabei wollte der 1. FC Düren beim SV Lippstadt 08 seinen Traumstart in der neuen Liga fortsetzen. Die ersten Minuten gehörten dem FCD, doch Lippstadt ging nach einem Drehschuss von Maier in der 11. Minute in Führung. Das hatte sich nicht abgezeichnet. Kurz darauf setzte Halbauer mit einem direkten Freistoß sogar das 2:0 drauf (16.). 3:0 hieß es gar nach 22 Minuten. Eine Halbauer-Vorlage konnte Matter unbedrängt im Zentrum verwerten. Das änderte die Statik der Begegnung endgültig, Düren war nun neben der Spur und ging in den zweiten Durchgang zu allem Überfluss in Unterzahl, weil Simon in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot sah. Die zweite Halbzeit hatte danach nur einen Aufreger parat, Dürens Geimer sah Rot nach einem harten Einsteigen von hinten (80.). Lippstadt brachte den klaren Sieg im Ökonomie-Modus über die Ziellinie.

Nach oben schielen wollen der SV Rödinghausen und Rot-Weiß Oberhausen. Im direkten Duell zeigte nur der SVR, warum er das tut. Nach ersten Torannäherungen schlug der Gastgeber in der 10. Minute eiskalt zu. Wiemann legte nach einer Ecke per Kopf auf Wolff ab, der den Ball einköpfte. Drei Zeigerumdrehungen später landete eine Flanke von Schaub bei Kurzen, der erhöhte. Nach 25 Minuten ging es für beide Teams erstmal in die Kabine, weil sich ein Schiedsrichterassistent verletzt hatte und ersetzt werden musste. Während RWO bei seinen Versuchen am starken Estevao im Rödinghauser Tor verzweifelte, schoss Schaub in der 35. Minute aus dem Lauf das 3:0. In Minute 40 spitzelte Schaub einen Querpass von Kurzen über die Linie. Zur Pause stand es sogar 5:0, weil Hoffmeier eine Wiemann-Vorlage verwertete. Auf Tore warteten die Zuschauer im zweiten Durchgang vergleichsweise lange. Oberhausen zeigte sich trotz hohem Rückstand immer wieder vor dem gegnerischen Tor und betrieb durch Kreyer zumindest noch etwas Ergebniskosmetik (72.).

Joker Wegkamp sticht

Klar verteilt waren im Vorfeld die Rollen zwischen dem SV Straelen und den drittplatzierten Preußen aus Münster. Das Schlusslicht verkaufte sich teuer, hielt gut dagegen. Die Diagnose in Halbzeit eins, dass das Spiel arm an Höhepunkten war, konnte Straelen mehr als Kompliment auffassen als die Münsteraner. Aber der SC Preußen blieb am Drücker, versuchte beharrlich, die heimischen Defensivreihen zu knacken. Eine Standardsituation war in der 57. Minute der Dosenöffner, der gerade eingewechselte Wegkamp köpfte nach einem Eckstoß zur Führung ein. Davon angetrieben steigerten sich die Gäste mehr und mehr. Vier Minuten vor Ende der regulären Spielzeit machte der ebenfalls eingewechselte Oubeyapwa den Deckel drauf. SVS-Torwart Paris musste einen Beinschuss einstecken. Münster stand damit zumindest bis Sonntagnachmittag auf Platz eins.

Auch beim 1. FC Bocholt war bisher Sand im Getriebe. Im Aufsteigerduell gegen die SG Wattenscheid 09 ließ der FCB nach knapp zehn Minuten zu viele Räume, Lucas markierte nach Vorlage von Yildiz das 1:0. Bocholt machte es grundsätzlich aber nicht schlecht und glich in der 27. Minute verdient aus. Abel schoss von der Strafraumgrenze sehenswert ein, sein Schuss prallte von der Unterkante der Latte hinter die Linie. Beim Führungstreffer der Heimelf half Wattenscheid kräftig mit, eine Hereingabe von Stojanovic, die eher unterdurchschnittlich gefährlich schien, kugelte nach einer Abstimmungsschwierigkeit von Esser abgelenkt ins eigene Tor (42.). Quasi im Gegenzug stand es 2:2, auch hier ein Eigentor, diesmal fälschte Goralski einen Schuss von Cisse entscheidend ab.

Der FCB war nach Wiederanpfiff einen Hauch besser, doch Bugla ließ zwei Großchancen liegen, einmal visierte er die Latte an. Aber auf Platzek konnte sich der Meister der Oberliga Niederrhein verlassen, der nach Doppelpass mit Grund durch war und eiskalt vollstreckte (65.). In die Schlussphase ging der FCB in Unterzahl, weil Abel nach Foulspiel die Ampelkarte sah (76.). Lerche hätte beinahe noch ausgeglichen, doch sein Freistoß klatschte in der 87. Minute an die Latte. Somit feierte Bocholt seinen ersten Sieg.

Zweimal Alu für Wuppertal

Außerdem am Samstag im Einsatz: Borussia Mönchengladbach II gegen den Wuppertaler SV und der SC Wiedenbrück empfing die bislang enttäuschenden Fortunen aus Köln. Die Kölner rauften sich in der 7. Minute zunächst die Haare, weil Lokotsch einen Foulelfmeter an den Pfosten setzte. Doch als sich die Gäste gegen Ende des ersten Spielabschnitts steigerten, holte Lokotsch das Führungstor quasi nach, er drückte einen Abpraller per Kopf über die Linie. Der SCW drängte ab diesem Zeitpunkt die Fortuna tief hinten rein. Da aber Großchancen von Kaiser, Ruzgis und Szeleschus in der Schlussviertelstunde knapp ihr Ziel verfehlten, fuhren die Gäste einen Erfolg der Marke "Zittersieg" ein. Der erste Dreier der Saison für die Mannschaft von Markus von Ahlen.

In Wuppertal läuft es weiterhin nicht sonderlich rund. Bei der U 23 der Borussia versäumte es der WSV trotz passabler Phasen die Ernte einzufahren. Und Pech kam auch noch hinzu, wie beim Lattenschuss von Stiepermann in der 24. Minute oder beim Kopfball von Prokoph in der 50. Minute, der vom Pfosten zurück ins Feld sprang. In der 87. Minute schien doch noch alles gut zu werden, in bester Lage fiel Güler der Ball vor die Füße, doch mit vereinten Kräften verhinderten die Gladbacher den Einschlag. Somit bleibt der ambitionierte WSV nach dem vierten Unentschieden im sechsten Saisonspiel im Mittelfeld hängen.

Aachen bricht den Bann

Alemannia Aachen war vor diesem Spieltag noch sieglos. Gegen Rot Weiss Ahlen sollte am Freitagabend nun also der erste Dreier her. Mit breiter Brust gingen die Alemannen von Beginn an zu Werke. Nach diversen Ungenauigkeiten im Abschluss machte es Mause in der 21. Minute besser, als er im Strafraum überlegt einschob.

Korzuschek hätte in der 53. Minute beinahe das 2:0 nachgelegt, doch auch wenn er sich im Luftkampf gegen RWE-Keeper Brüseke behauptete, die Latte stand im Weg. Brüseke hielt die Ahlener anschließend im Spiel, auf der Gegenseite war Torwartkollege Bangsow gefragt, als er in Minute 70 einen Schuss von Dej an den Pfosten lenkte. Danach feierte der Großteil der 7700 Zuschauer den ersten Saisonsieg der Alemannia.

Eröffnet wurde der Spieltag eine halbe Stunde vorher vom Reserveduell 1. FC Köln II gegen Fortuna Düsseldorf II. Schon in der 8. Minute brachte Lemperle die kleinen Geißböcke nach einer Flanke von Breuer per Kopf in Führung. Auch wenn die Kölner das stärkere Team waren, in Sachen Effizienz waren die Landeshauptstädter bis zur 35. Minute unübertroffen: Mit viel Geduld spielten sich die Fortunen um den gegnerischen Strafraum die Bälle zu, Brechmann setzte Göckan in Szene, der mit viel Tempo in den Sechzehner zog und den Ausgleich markierte.

In einer nun ausgeglichenen Partie ging die Kölner U 21 in der 72. Minute abermals in Führung. Arrey-Mbi und Mittelstädt spielten Doppelpass, und Mittelstädt vollstreckte. In der Nachspielzeit machte Schwirten nach einem Konter den Deckel drauf.