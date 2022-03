Kaan-Marienborn kann sich in Herne kleine Aussetzer leisten - Halterns Krise verlängert sich

Die Spitzenteams haben sich an diesem Spieltag keine Blöße gegeben und weitere Punkte für die Aufstiegsrunde gesammelt. Primus 1. FC Kaan-Marienborn machte es bei Westfalia Herne aber zeitweise spannend. Für den TuS Haltern bleibt trotz zweimaliger Führung gegen Rheine die Ist-Situation kritisch.

Da in Westfalen nach der Hauptrunde keine Punkte gestrichen werden, ist der Kampf an der Spitze schon jetzt elektrisierend. Die Top-Teams der Liga gewannen am Wochenende alle ihre Spiele, dem FC Gütersloh war das aus dem einfachen Grund nicht möglich, da sein Spiel gegen die TSG Sprockhövel aufgrund Corona ausfiel.

Im Spiel Letzter gegen Erster behielt der favorisierte 1. FC Kaan-Marienborn die Oberhand. Mit einem frühen Latten-Kopfballtreffer von Kyere waren die "Käner" sofort gut im Spiel. Wenig später zog Pazurek aus knapp 20 Metern ab und der Ball war drin (15.). Elf Minuten später kam Pazurek erneut in eine gute Schussposition, bediente aber lieber Kyere, der auf 2:0 erhöhte. Pazurek blieb ein Fixpunkt im Spiel der Gäste, in der 31. Minute antizipierte er Waldrichs Laufweg und bediente ihn mit einer Freistoß-Hereingabe mustergültig, 3:0. Beinahe im Gegenzug merkte Kaan-Marienborn aber, dass es ohne volle Konzentration auch gegen den Tabellenletzten nicht geht: Über links konnte sich Herne ungestört durchspielen, Curaba traf. Doch die größere Qualität setzte sich auf Strecke dann doch durch, Pazurek erzielte in der 72. Minute das 4:1, Curaba netzte nochmal für Herne ein (75.), ehe Pazurek in Minute 85 bei einer Scheld-Ecke am schnellsten schaltete und zum 5:2-Endstand einköpfte.

Paderborn souverän

Souverän erledigte der SC Paderborn 07 II seine Heimaufgabe gegen den TuS Ennepetal. Es dauerte allerdings bis zur 70. Minute, bis Tugbenyo mit einem Distanzschuss das 1:0 erzielte. Ein haltbarer Ball für Gäste-Torwart Weusthoff. In der 83. Minute war für Weusthoff nichts zu machen, als El-Faouzi vor ihm auftauchte und freistehend einschoss. Ennepetals Brauer sah kurz darauf noch Rot wegen einer Grätsche von hinten.

Klar und deutlich setzte sich die SG Wattenscheid 09 derweil beim TuS Erndtebrück durch. Der ehemalige Bundesligist gewann nach Toren von Esser (29.), zweimal Casalino (67./72.) und Yesilova (83.) mit 4:0. Für den SV Westfalia Rhynern entschied Doppelpacker Sezer (40./59.) die Partie gegen die SG Finnentrop-Bamenohl, während dem ASC Dortmund ein 5:1-Kantersieg in Holzwickede gelang. Fünf verschiedene Torschützen - einer davon Göke per Eigentor - zeugen von der Ausgeglichenheit der Dortmunder.

Beim Rennen um den Strich, der in zukünftige Teilnehmer an Auf- und Abstiegsrunde trennt, ist die SpVgg Vreden aktuell erster Verfolger. Gegen dem Hammer SpVg entschied Kouyate mit seinem Treffer in der 71. Minute die Partie. Der Tabellenzehnte Sportfreunde Siegen (am Wochenende spielfrei) ist aber noch fünf Punkte entfernt, und von hinten könnte noch die TSG Sprockhövel vorbeiziehen, die zwei Spiele mehr in der Hinterhand hat.

Auf Platz acht hat sich der FC Eintracht Rheine verbessert und am Sonntag das sportliche Leiden des TuS Haltern verlängert. Haltern führte durch zwei Ibraim-Treffer (2./29.) 1:0 und 2:1, doch per Kerellaj-Elfmeter (62.) und Meyer (71.) buchte sich der FC Eintracht, bei dem Lackmann in der 8. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte, doch noch den Dreier aufs Konto. Haltern hat damit neun der vergangenen zehn Spiele verloren.