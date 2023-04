Matchball: Münster trotz Remis in Kaan-Marienborn vor dem Ziel

Der SC Preußen Münster war am Mittwochabend beim 1. FC Kaan-Marienborn zu Gast, musste dabei mit einem Zähler leben. Dennoch trennen die Preußen de facto nur mehr drei Punkte vom Aufstieg.

Beim 1. FC Kaan-Marienborn, der jüngst gegen Ahlen enttäuschte, gab es gleich fünf Veränderungen: Hammel, Scepanik, Kyere, El Mansoury und Zimpel starteten von Beginn an. Dafür blieben Scheld, Tomas, Wirtz, Krumm und Hoffmann draußen. Auf Münsteraner Seite begann lediglich im Tor Müller für den erkrankten Schulze Niehues.

Früh schon wussten hochmotivierte Käner den Tabellenführer zu ärgern. Nach einem Foulspiel von Lorenz gegen Kyere gab es Strafstoß, den Pazurek zum 1:0 verwandelte (6.). Auch in Folge zog sich der 1. FC Kaan-Marienborn nicht etwa zurück, auch wenn die Preußen nach der Anfangsphase mehr und mehr das Kommando übernahmen. Wegkamp köpfte zunächst nach einer Ecke knapp vorbei. Dann fand Lorenz mit seiner Flanke Hahn, der zum 1:1 einnickte (39.).

Und gleich darauf setzten die Münsteraner zum Doppelschlag an: Wegkamp war mit dem 2:1 zur Stelle; zwar hob der Linienrichter dabei die Fahne, er wurde aber von seinem Chef überstimmt. Das Tor zählte (40.). Die Stimmung der rund 1000 mitgereisten Gästefans wurde ausgelassener, doch die Heimelf gab den Stimmungskiller: Zimpel erzielte kurz vor dem Pausenpfiff den 2:2-Ausgleich, als er von der Strafraumgrenze abzog (45.).

Wieder Strafstoß

Der zweite Durchgang begann wie der erste: Mit einem Strafstoß. Den gab es nach einem Foul an Remberg aber für die Preußen. Wooten ließ sich die Chance nicht nehmen und brachte Münster mit 3:2 in Führung (49.). Doch erneut hatten die Käner eine schnelle Antwort im Köcher: Ecke, Kopfball - der eine Minute zuvor eingewechselt Wirtz traf mit seinem ersten Ballkontakt zum 3:3 (55.).

Auch in Folge ging es recht unsortiert hin und her, beide Teams hatten ihre Chancen. So auch in den Schlussminuten, als erst Bindemann für Preußen aus zehn Metern knapp das Tor verfehlte, auf der Gegenseite dann Hammel an die Latte köpfte. Doch ein siebtes Tor fiel an diesem Tag nicht mehr, Kaan-Marienborn verdiente sich den Punkt durch einen furchtlosen Auftritt.

Weil das Torverhältnis aktuell bei plus 20 gegenüber Gladbach II steht, könnte Preußen Münster am Samstag mit einem Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf II nach gesundem Menschenverstand alles klar machen. Durch wären sie ohnehin auch bei allen irrwitzigen Rechenspielen, sollte die Fohlen-Reserve ihre Partie gegen den 1. FC Köln II nicht gewinnen. Oder aber der Westdeutsche Fußballverband schmettert bis Samstag den Dürener Einspruch ab - dann steht der endgültigen Entscheidung auch ohne Blick auf fremde Plätze nichts mehr im Wege.