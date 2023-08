32:0! Gütersloh demontiert Kaan-Marienborn - Jetzt kommt Kiel

Vor dem DFB-Pokalspiel gegen Holstein Kiel hat sich der FC Gütersloh warmgeschossen - und wie!

Titelverteidiger FC Gütersloh ist mit einem Kantersieg in den Westfalenpokal gestartet. Beim 1. FC Kaan-Marienborn, der in der vergangenen Saison noch in der Regionalliga spielte, sich inzwischen aber freiwillig in die Kreisliga C zurückzog, gewannen die Gütersloher am Dienstagabend mit 32:0 (10:0).

Mann des Spiels war Grigorijs Degtjarevs mit neun Treffern, Lennard Rolf und Eduard Probst steuerten jeweils vier Treffer bei. Erfolgreich waren zudem Aleksandar Kandic (3), Hendrik Lohmar (3), Joel Cilgin (2), Ilias Illig (2), Andre Kording (2), Matthias Haeder (1), Tim Manstein (1) und Lars Beuckmann (1).

"Da hat man gesehen, wie schnell das im Fußball gehen kann", wird Vorstandsmitglied Frank Neuhaus auf der FCG-Website zitiert. Gleichzeitig zollte er den aufopferungsvoll kämpfenden Gastgebern großen Respekt.

Nach diesem denkwürdigen Fußballspiel steht Gütersloh in der zweiten Runde, in der es der FCG mit dem Regionalligisten SV Lippstadt, der sich bei DJK SpVg Mellrich mit 7:0 durchsetzte, zu tun bekommt. Das Spiel muss bis zum 8. September stattfinden.

Holstein Kiel kommt nach Gütersloh

Zuvor aber treten die Westfalen im DFB-Pokal an. Der Gegner ist selbstredend eine ganz andere Hausnummer: Zweitligist Holstein Kiel geht als klarer Favorit ins Pokalspiel am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Ohlendorf Stadion im Heidewald.

Die Gütersloher Generalprobe dürften sie aber auch in Kiel registriert haben. Entsprechend gewarnt dürften die Störche ihre Aufgabe angehen. In die 2. Bundesliga startete die KSV Holstein übrigens mit zwei Siegen in zwei Spielen - und feierte damit den besten Zweitliga-Start der Vereinsgeschichte.