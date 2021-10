Kaan-Marienborn feiert nach Topspiel in Wattenscheid - Nächster Tiefschlag für Herne

Der 1. FC Kaan-Marienborn hat mit dem 1:0 im Topspiel die Tabellenführung der SG Wattenscheid beendet, da zeitgleich der SC Paderborn II in Haltern aufdrehte. Dicht vor ihrem ersten Sieg musste die Westfalia Herne nach 90 Minuten das Spielfeld in Vreden erneut mit leeren Händen verlassen.

Tabellenführer SG Wattenscheid 09 empfing vor vierstelliger Kulisse - es wurden exakt 1000 Zuschauer gemeldet - den Tabellendritten 1. FC Kaan-Marienborn zum Topspiel. Und es ging auch gleich gut los für die SGW, in der 9. Minute klatschte ein Lucas-Volley an die Latte des Gäste-Gehäuses. Yildiz und Casalino, der frei auf den Torwart zulief, hatten weitere Großchancen. Da auch die "Käner" ihre Gelegenheiten hatten, ging das 0:0 zur Pause in Ordnung. Für lange Gesichter bei den Heimfans sorgte Krieger in der 59. Minute, als er nach einem schnell ausgeführten Freistoß zum einzigen Tor des Tages einschoss. Wattenscheid drückte, Yildiz verpasste einen Flankenball nur um Haaresbreite, und der eingewechselte Corbo zielte mit einem Kopfball auch knapp daneben, sodass sich der FCKM auch über die sechsminütige Nachspielzeit rettete und den Sprung auf Platz zwei mit einigen mitgereisten Fans feierte.

Neuer Spitzenreiter ist allerdings wieder der SC Paderborn II. Die offensivfreudigen Ostwestfalen lagen beim TuS Haltern am See schon nach sechs Minuten 2:0 in Führung, nach Treffern von Wagner (2.) und Kiefer (6.). Dann tat sich lange Zeit nichts mehr, ehe Elbers in Minute 52 wieder Spannung hinein brachte. Die hielt auch eine ganze Weile, da auf Wagners 3:1 (70.) neun Minuten später der erneute Anschluss durch Elbers folgte. Erst in den letzten Minuten trennte sich Spreu vom Weizen, genauer gesagt erhöhten Biondic (88.) und Ortmann (90.) für die Paderborner Reserve, die ihren fünften Sieg aus den letzten sechs Spielen holte.

Ganz oben an den Fleischtöpfen schnuppert auch der FC Eintracht Rheine nach dem 2:1 gegen die SG Finnentrop-Bamenohl. Hölscher kam nach einem Freistoß aus dem Halbfeld an den Ball und setzte ihn in der 26. Minute unter die Latte. Die Gäste blieben aber gefährlich und münzten das nach knapp einer Stunde um, Phillip Hennes war zur Stelle. Als die Partie auf ein Unentschieden zusteuerte, schraubte sich Luca Meyer in der dritten Minute der Nachspielzeit nochmal in die Luft und köpfte eine Flanke zum 2:1 über die Linie. Ein bisschen schmeichelhaft, spielte Rheine vor allem in der zweiten Halbzeit schließlich nicht wirklich überzeugend.

Die TSG Sprockhövel muss nach einem munteren "Ping-Pong-Spiel" gegen den ASC Dortmund den Sturz von Rang zwei auf sechs verkraften. Auf die Führung von Steffens (10.) antwortete Dortmund durch Podehl (20.). Und so ging das noch zweimal, dem Elfmetertor von Ciccarelli (24.) folgte mit gewisser Verzögerung das erneute Ausgleichstor wieder durch Podehl (62.), ehe es in der Nachspielzeit heiß wurde, als erst Ciccarelli (90.+2) traf und wenige Sekunden später abermals Podehl den Klub aus dem Stadtteil Aplerbeck glücklich machte. Sprockhövel hatte bei Abpfiff übrigens nur noch acht Feldspieler auf dem Platz, denn Sahin sah in Minute 51 Rot, Doppeltorschütze Ciccarelli holte sich nach seinem zweiten Treffer Gelb-Rot ab.

Nackenschläge für Siegen und Herne

Nach zwei Dreiern in Folge setzte es indes für die Sportfreunde Siegen vor 700 Zuschauern eine deutliche 0:3-Heimpleite gegen den SV Westfalia Rhynern. Kleine schoss die Gäste schon in der 8. Minute in Führung, im zweiten Durchgang legten Probst (54.) und Michler (65.) noch zwei Tore drauf. In einer noch sehr engen Tabelle hat Siegen immerhin noch zwei Punkte Vorsprung vor den Abstiegsrängen. Tief drin steht noch immer der SC Westfalia Herne. Beim Gastspiel bei der SpVgg Vreden schien die Elf von Interimstrainer Danny Voß auf der Siegerstraße zu fahren, weil Nyuydine (39.) und Öncel (60.) - er sogar in Unterzahl - eine 2:0-Führung herausschossen, doch Ostenkötter schnürte in den Minuten 73 und 81 - ab Minute 74 herrschte wieder personeller Gleichstand - einen Doppelpack, und wäre das nicht schon schlimm genug für den abstiegsbedrohten SC Westfalia, traf Arslan fünf Minuten vor Schluss sogar noch zum 3:2 für die Hausherren. Herne, Finnentrop-Bamenohl und auch der TSV Victoria Clarholz, der am Sonntag 0:1 in Schermbeck unterlag, sind aktuell noch ohne Sieg.

Der RSV Meinerzhagen hat immerhin schon einen Erfolg auf dem Konto, beim FC Gütersloh gab es an diesem Wochenende aber nichts zu holen. Bauman lenkte in der 5. Minute eine scharfe Hereingabe ins eigene Tor ab, beim 2:0 in Minute 24 köpfte Baum mühelos ein. Der klar bessere FCG hätte kurz vor der Pause fast von einem weiteren Eigentor profitiert, doch diesmal sprang der Ball vom Pfosten zurück ins Feld. Genauso wie bei Bartlings Schuss in Minute 55. In der Schlussphase zeigte Bartling seine Qualitäten als Passgeber, Will nahm den Ball gut an und versenkte das Leder zum 3:0-Endstand. Bei fünf Punkten Rückstand und einem Spiel weniger als Tabellenführer Paderborn II ist für das Hesse-Team die Spitzengruppe aktuell in überschaubarer Ferne.