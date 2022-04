Juventus- und Tottenham-Bosse freigesprochen

Das Sportgericht FIGC hat insgesamt 61 Funktionäre, die wegen angeblich gefälschter Finanzberichte angeklagt worden waren, freigesprochen - darunter auch die Vereinsbosse von Juventus und Tottenham.

Das Verfahren vor dem Sportgericht des italienischen Verbandes FIGC wegen angeblich gefälschter Finanzberichte gegen Dutzende Fußball-Funktionäre und -Vereine ist mit einem Freispruch beendet worden. Die FIGC teilte am Freitag mit, dass unter anderem die Bewertung der Profis durch die Anklagebehörde nicht korrekt gewesen sei. Die weiteren Gründe für das Urteil sollen in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden.

Insgesamt 61 Funktionären war vorgeworfen worden, in den vergangenen Jahren die Finanzberichte von elf involvierten Vereinen - darunter fünf aus der Serie A - gefälscht zu haben. Den Vereinsbossen von Juventus Turin, SSC Neapel sowie Tottenham Hotspur hatten Sperren gedroht: Die Anklage hatte am Dienstag Sperren von zwölf Monaten für Juves Klubchef Andrea Agnelli und mehr als 16 Monaten für den ehemaligen Manager des Rekordmeisters, Fabio Paratici, gefordert. Letzterer ist seit Sommer 2021 Sportdirektor von Tottenham Hotspur in der Premier League.