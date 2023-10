Juventus Turin: "Volle Unterstützung" für gesperrten Fagioli

Es wird keine einfache Zeit für Nicolo Fagioli, der nach einem Wettskandal für sieben Monate vom Spielbetrieb ausgeschlossen wurde. Sein Verein lässt ihn dennoch nicht hängen - und stellt ihm nach der Sperre eine schnelle Rückkehr in Aussicht.

Fagioli soll im Zuge seiner Spielsucht Schulden in Höhe von rund drei Millionen Euro angehäuft haben, wie italienische Medien übereinstimmend berichteten. Wegen seiner Abhängigkeit soll sich der 22-Jährige nun einer Behandlung unterziehen - und erhält dafür die volle Unterstützung seines Vereins, wie Juventus Turin am Donnerstag in einer Mitteilung erklärte.

"Wir sind fest davon überzeugt, dass Nicolo mit der Unterstützung des Vereins, seiner Mitspieler, seiner Familie und der Fachleute, die ihm zur Seite stehen werden, den Therapie- und Trainingsprozess mit großem Verantwortungsbewusstsein angehen wird und nach Ablauf der Sperre erfolgreich zurückkehren kann", so das Statement des italienischen Klubs.

Sitzungen und Geldstrafe für Fagioli

Neben der Behandlung, bei der Juve "die nötige Unterstützung für den Abschluss" leisten werde, muss der 22-Jährige außerdem an mindestens zehn öffentlichen Sitzungen bei Amateursportvereinen und sowohl beim örtlichen Fußballverband als auch in Erholungszentren für Spielsüchtige teilnehmen, wie es in einem Programm des italienischen Verbandes FIGC heißt. Zudem muss der Juve-Profi eine Geldstrafe in Höhe von 12.500 Euro bezahlen.

In den vergangenen Tagen ist Italien von einer Reihe an Wettskandalen erschüttert worden - Fagioli war hierbei nur der Anfang. Einen Tag nach der Mitteilung der Ermittlungen gegen Fagioli waren die Untersuchungen bei Sandro Tonali (23) und Nicolo Zaniolo (24) öffentlich geworden. Italiens Nationaltrainer Luciano Spalletti schickte die Profis von Newcastle United und Aston Villa umgehend nach Hause.