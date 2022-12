Juventus Turin stellt FIFA-eSport-Team vor

Jahrelang war Juventus Turin Partner von Konami. Seit FIFA 23 ist der Klub wieder Teil des EA-SPORTS-Kosmos. Nun auch in Form eines eSport-Teams.

Es war eine der ganz großen Lizenz-Ankündigungen vor dem Release von FIFA 23: Juventus Turin, jahrelang nur als "Piemonto Calcio" spielfähig, kehrte zurück in die Fußballsimulation von EA SPORTS. Im echten Fußball aktuell in einen handfesten Finanz-Skandal verwickelt, soll nun in Sachen eSport auf dem virtuellen Rasen groß aufgespielt werden.

Prominentes Trio auf Titeljagd

Dazu hat sich die Alte Dame mit DSYRE Esports zusammen getan, das zukünftig im Namen der Bianconeri auf Titeljagd gehen wird. Ein ähnliches Konstrukt kennt man aus der Virtual Bundesliga vom Karlsruher SC, für den PHIRONIX eSports virtuell Tore schießt. Als Spieler des italienischen Rekordmeisters wurden am Dienstag Danilo 'Danipitbull' Pinto und Fabio 'Denuzzo' Denuzzo vorgestellt. Daniele 'Dagnolf' Tealdi übernimmt die Rolle des Trainers.

Eine durchaus prominente Besetzung. Pinto wurde 2021 italienischer FIFA-Meister mit Benevento. Als Nationalspieler führte er die Squadra Azzurra 2022 außerdem bei den FIFAe Nations bis ins Halbfinale - und räumte auf dem Weg dahin auch die deutschen Vertreter aus dem Weg. Erst gegen den späteren Weltmeister Brasilien war Schluss.

Denuzzo verfügt derweil über etwas mehr Erfahrung. In FIFA 18 spielte er sich in die Top 10 der Welt, zur italienisches Spitze zählt er aber schon deutlich länger: Bereits in FIFA 13 krönte er sich zum Meister. Trainer Tealdi ist ebenfalls kein unbekanntes Gesicht in der italienischen FIFA-Szene. Sein letzter großer Erfolg war der Gewinn der eSerie A 2020.