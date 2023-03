Juventus storniert zusätzliche Freiburg-Tickets

Am Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) steht für den SC Freiburg in der Europa League das Achtelfinale bei Juventus Turin an. Zweifelsohne ein großes Spiel für den Sportclub, der weniger Support als erhofft erhalten wird.

Die Freiburger hätten gerne mehr Fans in Turin dabeigehabt. imago images/Langer