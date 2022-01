Morata macht den Deckel drauf: Juve ohne Mühe im Viertelfinale

Für Juventus Turin geht die Mission Titelverteidigung in der Coppa Italia weiter. Gegen Sampdoria Genua gab sich die Alte Dame keine Blöße und steht durch ein 4:1 im Viertelfinale.

Setzte den 4:1-Schlusspunkt: Juves Alvaro Morata. Juventus FC via Getty Images

Gleich siebenmal wechselte Massimiliano Allegri gegenüber dem jüngsten 2:0 über Udinese - nur Cuadrado, Rugani, Arthur und Kulusevski blieben in der Startelf. Mit den beiden Erstgenannten bewies Allegri ein gutes Händchen, denn beide trafen für die Bianconeri. Cuadrado verwandelte im ersten Durchgang einen Freistoß direkt ins Torwarteck (25.), nach Wiederanpfiff erhöhte Rugani per Kopf auf 2:0 (52.).

Juve hatte allzeit alles unter Kontrolle, dennoch kam Sampdoria zum Anschlusstreffer: Conti ließ einen Aufsetzer schön über den Spann rutschen und traf mithilfe des linken Innenpfostens sehenswert (63.). Der Gast aus Genua zuckte aber nur kurz, denn der eingewechselte Dybala stellte vier Minuten später den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Für den Schlusspunkt sorgte Morata, der einen Foulelfmeter sicher verwandelte (77.).

So löste Juve die Pflichtaufgabe gegen den Tabellen-16. der Serie A souverän mit 4:1, in der Liga geht es für die Alte Dame am Sonntag im Spitzenspiel gegen die AC Mailand weiter (20.45 Uhr).