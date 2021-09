Zweiter Juve-Sieg - Bangen um Torschütze Dybala

Nach dem Fehlstart in die Saison hat Juventus Turin den zweiten Sieg in Serie eingefahren - beim 3:2 gegen Sampdoria jedoch auch Ersatz-Kapitän Paulo Dybala durch Verletzung verloren.

Mit der Binde am Arm: Paulo Dybala sorgte für die frühe Juve-Führung. AFP via Getty Images

Die Alte Dame holte sich den zweiten Dreier verdient, war von Beginn an die druckvollere Mannschaft - leistete sich jedoch hinten immer wieder Unkonzentriertheiten. Am Ende standen dennoch die Punkte 6, 7 und 8 auf dem Konto der Bianconeri.

Paulo Dybala mit einem schönen Linksschuss (10.), Leonardo Bonucci (43., Handelfmeter) und Manuel Locatelli (57.) trafen für Juventus. Allerdings musste Ersatzkapitän Dybala, er vertrat den angeschlagenen Chiellini mit der Binde am Arm, nach 21 Minuten unter Tränen ausgewechselt werden - der Argentinier hatte sich am linken Oberschenkel verletzt. Sein Einsatz im Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen Titelverteidiger FC Chelsea scheint höchst unwahrscheinlich.

Im 400. Serie-A-Spiel von Trainer Massimiliano Allegri wackelte Turin nach langer Überlegenheit am Ende noch. Doch die Treffer von Maya Yoshida (44.) und Antonio Candreva (83.) waren für Genua zu wenig.